Le Niger rend coup pour coup, les français ne sont pas épargnés

Au Niger, le pouvoir en place a décidé de prendre, le weekend dernier, plusieurs mesures très importantes. En effet, l’armée, qui est à la tête du pays, a confirmé, le 28 janvier, quitter la Cédéao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest). En outre, plusieurs mesures restrictives à l’encontre des Français et Européens ont aussi été annoncées.

La première de ces décisions prises à l’encontre des Européens concerne la mission de l’EUCAP Sahel. C’est une mission européenne dans laquelle 120 personnes sont engagées. Une mission dotée d’un budget de 72 millions d’euros (sur la période 2022 – 2024) et qui vise à accompagner le pays pour l’aider à renforcer sa sécurité intérieure. Or, les militaires au pouvoir ont annoncé la fin de celle-ci dès décembre dernier.

Le Niger prend de nouvelles mesures

Une annonce qui n’a pas été véritablement écoutée par les nations européennes engagées. Des militaires sont ainsi retournés du côté de Niamey pour continuer les opérations. Mais la junte au pouvoir n’a que peu apprécié. Résultat, 15 militaires engagés ont été renvoyés du Niger sur ordre du ministre nigérien de l’Intérieur, le général Toumba. Katja Dominik, allemande d’origine et cheffe de l’EUCAP a quant à elle, été refoulée à son arrivée à l’aéroport de Niamey.

Une seconde mesure a également été prise, à l’encontre de ressortissants français cette fois-ci. En effet, selon les informations signées RFI, cinq d’entre eux auraient été invités à quitter le territoire nigérien. Le responsable au Niger du Programme alimentaire mondial (PAM), qui détient un passeport diplomatique, n’a pas pu rejoindre le pays et aurait du remonter à bord du même avion qui l’a amené depuis Paris vers Ankara en Turquie, pour finalement arriver à Niamey.

La France a fermé son ambassade

Une situation et une série de décisions qui ne devrait pas apaiser les tensions, vives, entre le Niger, la junte militaire au pouvoir et les décideurs européens qui, depuis quelques mois, doivent faire face aux nombreuses décisions des hommes au pouvoir. Récemment, la France a ainsi quitté le pays, en fermant définitivement son ambassade, qu’elle estimait ne plus être en mesure de fonctionner normalement.