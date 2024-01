Lutte contre le terrorisme au Bénin : 5 individus neutralisés à Banikoara

Cinq assaillants ont été neutralisés lors d’une nouvelle attaque terroriste à Banikoara, au nord du Bénin, dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 janvier 2024. Les forces de défense et de sécurité béninoises ont réussi à mettre hors d’état de nuire cinq individus armés non identifiés dans la localité de Tissoua. L’information a été donnée par le média Bip Radio, qui a souligné que les mis en cause ont été neutralisés lors d’une opération menée par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Aucune perte en vies humaines

Le média a rapporté que du matériel de guerre et de la logistique ont été récupérés au cours de cette opération. Aucune perte en vies humaines n’a, cependant, pas été signalée du côté des forces de défense et de sécurité. Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs semaines après que l’armée béninoise a reçu un don d’équipements américains pour mieux lutter contre le terrorisme. La réception des matériels avait été faite par le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général de l’Armée béninoise.

Dans le cadre de la deuxième édition du Programme de Sécurisation des Frontières dénommé BORSEC 2, qui a eu lieu au poste de Commandement du 2ᵉ Bataillon Interarmes de Parakou, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général de l’Armée béninoise, avait réceptionné le mercredi 29 novembre 2023, des équipements individuels et collectifs tels que des lunettes balistiques, des effets vestimentaires et du matériel de communication.

Ce soutien américain a pour but de renforcer la capacité des militaires béninois dans la lutte contre les groupes terroristes. Par ce don, le département américain de la défense se place aux côtés de l’armée béninoise et donne la possibilité aux forces armées béninoises (FAB) de mieux se préparer pour faire face aux attaques des individus armés non identifiés dans le nord du pays.