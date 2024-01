Maghreb: ce pays parmi les destinations incontournables en 2024 (CNN Travel)

Le prestigieux média CNN a récemment établi le Maroc comme l’une des 24 destinations incontournables pour l’année 2024 dans son segment dédié aux voyages. Ce classement place le pays aux côtés de destinations mondiales prisées telles que l’Indonésie, la Corée du Sud, Singapour ou encore le Canada, faisant ainsi honneur à la diversité et à la richesse culturelle marocaine. Cette reconnaissance est d’autant plus remarquable étant donné que le Maroc est l’un des rares représentants africains figurant dans cette liste sélecte, renforçant ainsi son attractivité touristique sur la scène internationale.

Au-delà des destinations emblématiques comme Marrakech, Rabat et Fès, CNN encourage les voyageurs à découvrir des perles plus méconnues du Royaume, notamment des lieux fascinants tels que Tétouan et Meknès. Ces villes, bien que moins fréquentées par les touristes, débordent d’un charme authentique et d’une histoire captivante, et possèdent une aura tout aussi envoûtante que leurs homologues plus célèbres. En mettant l’accent sur ces joyaux moins explorés, CNN offre ainsi une nouvelle perspective aux voyageurs avides de découvrir des trésors cachés et des expériences uniques.

La récente mise en avant du Maroc par CNN intervient après un rebondissement impressionnant du pays suite à un tremblement de terre dévastateur en septembre de l’année précédente. Cette capacité de résilience et d’adaptation témoigne de la détermination du Maroc à maintenir son attrait touristique et à offrir des expériences enrichissantes à ses visiteurs, quelle que soit la situation.

Parmi les destinations recommandées par CNN, Tétouan et Meknès se distinguent particulièrement en tant que sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces villes historiques témoignent de la richesse culturelle et architecturale du Maroc, offrant aux voyageurs des expériences immersives uniques dans des décors chargés d’histoire et de beauté authentique. La Médina de la Colombe Blanche, illustrée dans le reportage de CNN, incarne parfaitement cette splendeur historique capturée par les objectifs.

Outre la mise en lumière de ses trésors cachés, le Maroc est également salué par les médias internationaux pour son leadership en matière de tourisme durable. CNN souligne les initiatives du pays visant à accroître sa production d’énergie renouvelable, témoignant ainsi de son engagement envers la préservation de l’environnement. De plus, la présence notable d’hôtels écologiques renforce cette image d’une destination touristique soucieuse de l’impact environnemental de son développement.