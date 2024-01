Mark Zuckerberg bat un célèbre milliardaire et renforce sa fortune

L’avènement des valeurs technologiques, notamment liées à l’IA (intelligence artificielle) a fait exploser les cours en bourse. Résultat, certains acteurs, déjà bien engagés dans ce marché, ont connu une année 2023 faste. En résulte pas mal de chamboulements au niveau du classement des personnes les plus riches au monde.

L’un de ceux qui s’en sont le mieux sorti en cette année 2023, c’est Mark Zuckerberg. Ce dernier a effectivement gagné plusieurs milliards de dollars, ce qui lui permet de pouvoir justifier d’un patrimoine estimé à 125 millions de dollars, soit 7 milliards de plus que Warren Buffet, le légendaire investisseur de Wall Street, connu pour son amour des intérêts composés.

Zuckerberg gagne deux places dans le classement des plus grandes fortunes

Cette folle trajectoire de Mark Zuckerberg, lui a également permis de dépasser Bill Gates. Le co-fondateur de Microsoft est en sixième position, aussi devant Buffet donc, avec 119 milliards de dollars. Deux hommes dont la fortune sert aujourd’hui à alimenter plusieurs œuvres caritatives. Entre 2006 et 2020 par exemple, Buffet a donné 41 milliards de dollars à la Bill & Melinda Gates Foundation.

Les deux hommes ont également co-fondé Giving Pledge. Il s’agit d’une association qui vise à encourager les grandes fortunes de ce monde à donner une partie de leur patrimoine financier, à des œuvres caritatives. De l’autre côté, les jeunes fortunes continuent de pousser et prennent le pouvoir. Outre Zuckerberg et Meta, ce sont aussi Musk, Bezos ou encore Jensen Huang (Nvidia) qui ont engrangé énormément d’argent grâce à leurs investissements dans les nouvelles technologies.

Les patrons de la tech’, les grands gagnants

Et les choses pourraient continuer à aller en ce sens, notamment pour Zuckerberg. Ce dernier, qui détient 13% de Meta, a vu l’action de son entreprise prendre 155% environ, passant de 125 dollars à 342. Le succès d’Instagram, de WhatsApp et de Messenger n’y est pas étranger. À cela, s’ajoute désormais le réseau social Threads (une sorte de copie de Twitter), qui pourrait solidifier l’empire Meta et conforter la place de Zuckerberg parmi les hommes les plus riches, au monde.