Niger: la Chine veut approfondir la coopération

Dans une récente interview accordée le 19 janvier 2024, l’ambassadeur chinois à Niamey a souligné la volonté de la Chine de renforcer continuellement la confiance politique mutuelle avec le Niger. Cette déclaration témoigne de l’amitié profonde qui unit ces deux nations et de leur engagement commun dans la réalisation de projets significatifs tels que le Pont Seyni Kountché et l’Hôpital de Référence.

‘’La Chine est disposée à travailler avec le Niger pour renforcer continuellement la confiance politique mutuelle, approfondir la coopération pratique et apporter des contributions positives’’, aurait affirmé le responsable de l’empire du milieu dans ce pays du Sahel. Ces réalisations concrètes sont le fruit d’une coopération fructueuse qui s’étend sur plusieurs années.

Malgré les turbulences mondiales actuelles, le partenariat stratégique entre le Niger et la Chine perdure. Les deux pays sont résolus à poursuivre leur collaboration pour favoriser le développement partagé et le rapprochement des nations. Cet engagement mutuel réaffirme la pérennité de leur relation historique et témoigne de leur capacité à surmonter les défis géopolitiques contemporains.

La Chine exprime clairement sa disposition à approfondir la coopération pratique avec le Niger dans l’intérêt des deux peuples. Cette coopération va au-delà de simples accords politiques pour englober des projets concrets qui contribuent au bien-être des citoyens des deux nations. Les bénéfices tangibles de cette collaboration renforcent non seulement les liens entre les gouvernements, mais aussi entre les peuples.

Le Niger s »est réjoui de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de son ami de longue date, la Chine, dans sa quête d’émergence. Cette coopération bilatérale s’inscrit dans une vision commune de prospérité et de croissance économique. Les résultats déjà obtenus, tels que les infrastructures majeures, attestent de la pertinence de cette alliance stratégique et de son impact positif sur le développement socio-économique du Niger.