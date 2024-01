Nouvel an au Bénin : Luc Atrokpo présente ses vœux aux cotonois

Le maire Luc Sètondji Atrokpo a présenté ses vœux du Nouvel An à la population de la capitale économique du Bénin, Cotonou. À travers un message publié sur la page Facebook de la municipalité, l’édile a formulé des vœux de succès, de prospérité et d’accomplissement pour tous les habitants. Il a particulièrement mis l’accent sur les projets de développement prévus en 2024 et d’autres initiatives visant à améliorer la vie des populations.

Il a exprimé l’espoir que cette nouvelle année soit prospère

Dans son message, le maire a adressé ses vœux de bonne et heureuse année, ainsi que des vœux de santé et de paix aux habitants de Cotonou. Il a exprimé l’espoir que cette nouvelle année soit prospère, apportant épanouissement familial, professionnel et personnel à chacun. Le Maire a également rendu hommage aux élus et travailleurs décédés en 2023, souhaitant que leurs âmes reposent en paix et que leurs familles trouvent consolation en Dieu.

L’occasion a aussi été pour le maire de Cotonou d’inclure des remerciements aux élus municipaux pour leur contribution à la vie municipale, ainsi qu’aux agents municipaux pour leurs efforts quotidiens dans la réalisation de la mission de service public. Luc Atrokpo a conclu en réitérant ses vœux de réussite personnelle et professionnelle à tous.

Rappelons que d’autres personnalités politiques ont souhaité leurs meilleurs vœux au peuple béninois pour cette année 2024. Dans le camp de l’opposition, Reckya Madougou s’est prêtée à cet exercice traditionnel. Sur sa page Facebook, elle a écrit : « mon vœu le plus ardent pour vous, c’est la LIBERTÉ » tout en formulant ses vœux de santé et de paix, « ainsi que ceux brûlants de résilience, sources de prospérité ».

« Liberté de s’investir en politique pour le bien de tous et dans les règles de l’art sans qu’un aussi noble engagement ne vire au cauchemar. Liberté de reconquérir notre joyau compétitif jadis chèrement acquis et qui nous a hélas été spolié : la démocratie ! » a-t-elle ajouté tout en mettant l’accent sur la liberté de donner son avis sans représailles et de ne pas renoncer à ses convictions et à ses valeurs.