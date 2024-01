Pétrole et gaz au Maghreb : ce pays discute avec Exxon Mobil pour des projets

Le Maghreb est une zone extrêmement riche en hydrocarbures. Le déclenchement du conflit russo-ukrainien a contraint de nombreux pays européens à enclencher des mécanismes pour dénicher de nouveaux contrats d’approvisionnement. Un pays comme l’Algérie s’est imposé comme une véritable alternative pour ces nations friandes d’hydrocarbures.

L’Algérie est une référence absolue en termes de production pétrolière et gazière. D’après des chiffres émanant de sources officielles, la production de pétrole de l’Algérie s’élève à près de 1 million de barils par jour. La production gazière quant à elle se chiffre à 106 milliards de mètres cubes par an. Vous l’aurez donc compris, la nation maghrébine est un véritable mastodonte sur le marché des hydrocarbures.

Ce potentiel suscite de nombreuses convoitises. Ces derniers jours, la Sonatrach (compagnie algérienne du pétrole) a entamé des discussions avancées avec le géant américain Exxon Mobil afin d’enclencher des projets d’exploration de gaz et de pétrole. Mohamed Arkab, le ministre algérien de l’Énergie a déclaré que dans les jours à venir, un accord d’investissement sera signé entre Exxon Mobil et la Sonatrach. Exxon Mobil n’est plus à présenter.

Sur le marché boursier international, la société texane est l’une des entreprises les mieux cotées. En 2022, la compagnie dirigée par Darren Woods a réalisé un bénéfice record de 55,7 milliards de dollars. L’intérêt d’Exxon Mobil pour l’Algérie montre que la nation arabe évolue dans une autre dimension. La firme avait entamé des démarches dès 2019 pour se positionner en Algérie. Cependant, les soubresauts socio-politiques qui ont eu raison du régime du défunt Abdelaziz Bouteflika ont retardé l’arrivée du mastodonte américain.

Cette fois-ci, tout semble être mis en œuvre afin que Exxon Mobil puisse commencer ses activités dans le pays d’Afrique du Nord. Ce partenariat peut se révéler fructueux pour l’Algérie dans bien des secteurs, notamment celui du gaz de schiste. Voilà plusieurs années maintenant que le pays arabe cherche à mettre en valeur ce filon qui est apprécié sur le marché international. L’accord d’investissement va donner la possibilité à l’Algérie de s’ouvrir à de nouveaux marchés.

Avec son expertise et sa technologie, Exxon Mobil va permettre à l’Algérie de prospecter d’importants gisements. Comme on l’a indiqué plus haut, le potentiel du pays est colossal. S’il est exploité à bon escient, alors il est fort à parier que l’Algérie va réaliser des prouesses. Nul doute qu’avec une politique ambitieuse, les premières autorités vont réorienter les revenus issus de la rente pétrogazière pour propulser l’économie nationale vers les sommets et créer une somme d’opportunités pour l’ensemble de la population.