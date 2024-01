Présidentielle au Sénégal : Un candidat se retire

L’élection présidentielle au Sénégal approche à grands pas et les différents candidats sont dans les starting-blocks. Qui aura l’honneur de se faire élire 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga ? Réponse en février prochain. Des poids lourds de la scène politique nationale seront au rendez-vous. Plusieurs candidats ont récemment vu leurs parrainages validés par le conseil constitutionnel. C’est le cas de Khalifa Sall ou encore du candidat de la majorité présidentielle, Amadou Ba.

D’autres challengers ont pris la décision de jeter l’éponge et de se retirer de la course au scrutin présidentiel. En outre, Talla Sylla et son parti Alliance Jëf-Jël ne sont plus candidats. Sylla avait pourtant de grandes ambitions. Pourquoi ce choix de Talla Sylla ? Dans un récent communiqué, le parti Alliance Jëf-Jël a donné quelques pistes pour expliquer le désistement de son leader. D’après la formation politique, Talla Sylla a retiré sa candidature parce qu’il souhaite participer à la « refondation » de la république et au développement socio-économique du Sénégal.

Doit-on lire en filigrane que Talla Sylla va se rallier au projet politique d’un autre challenger ? Pour le moment, rien est encore fixé, mais dans les jours à venir, l’opinion sera sans doute située. Les alliances se font et se défont régulièrement en politique et à l’approche du scrutin présidentiel, on risque d’assister à des surprises. Après avoir passé deux mandats à la tête du Sénégal, Macky Sall se prépare à passer la main.

Toute œuvre humaine n’étant pas parfaite, Macky Sall a engrangé des acquis et des insuffisances. C’est tout cela mis ensemble qui participe à l’édification d’une nation. Dans quelques semaines, une autre personnalité sera élue à la tête de la présidence et elle va apporter sa pierre à l’édifice dans le processus de construction de la nation sénégalaise. Le pays de la Teranga s’apprête donc à écrire un nouveau chapitre de son histoire.