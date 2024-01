Bénin : la SGDS en campagne de sensibilisation à Cotonou

Sous l’initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA), une campagne de sensibilisation a eu lieu le samedi 27 janvier 2024 à Cotonou, précisément aux quartiers Saint-Cécile, Jéricho et Hindé. Promouvoir la protection de l’environnement en incitant les populations à adopter un comportement éco-citoyen, tel est le but de la campagne de sensibilisation organisée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité.

« Nous nous entretenons avec les riverains qui sont tout au long du caniveau pour leur demander de bien vouloir mettre les déchets dans les poubelles adaptées, de ne pas les jeter dans les caniveaux, les collecteurs primaires et bien sûr de veiller à garder leur environnement de travail propre », a expliqué Kimora Johnson, chargée du partenariat et de l’animation territoriale à la SGDS SA. Après cette séance de sensibilisation, le dispositif nécessaire est mis en place pour le suivi. Lequel suivi doit être assuré par les chefs quartiers, les chefs d’arrondissements et les mairies, sans oublier la population elle-même. Les citoyens indélicats n’échapperont pas à des sanctions, dans cette lutte pour la protection du cadre de vie. « C’est la sensibilisation, communication, répression et coercition. Désormais qui ne veut pas comprendre ce que nous disons, il y a aura la répression et la coercition », a déclaré le directeur départemental du cadre de vie et des transports chargé du développement durable du Littoral.