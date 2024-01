Raffinerie de pétrole: Dangote reçoit le soutien de plusieurs milliardaires

Share on Telegram

La raffinerie Dangote, d’une capacité de 650 000 barils par jour, a entamé sa production de diesel et de carburant d’aviation, marquant une étape importante dans le secteur industriel nigérian. Cette avancée est vue comme un développement significatif pour le Nigeria, reflétant les efforts du pays pour renforcer son autonomie énergétique et stimuler son économie.

Aliko Dangote, président et chef de la direction du groupe Dangote, a reçu des éloges de la part de richissimes hommes d’affaires nigérians pour le démarrage de cette raffinerie. Femi Otedola, président de Geregu Power Plc, a salué cette réalisation en la qualifiant d’importante pour le Nigeria. Il a également félicité Dangote, le considérant comme un acteur clé dans la concrétisation de ce projet.

Wale Tinubu, directeur général du groupe Oando Plc, a également exprimé sa reconnaissance envers Dangote. Il a mis en lumière le rôle de Dangote dans l’apport de solutions innovantes aux défis économiques du Nigeria. Selon Tinubu, la raffinerie Dangote est un symbole d’innovation et un moteur potentiel de progrès pour l’ensemble du continent africain.

Des réactions positives sur la toile

Le groupe Dangote a annoncé le début de la production de la raffinerie un samedi, suscitant un intérêt considérable sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant la raffinerie en fonctionnement a circulé, déclenchant des réactions positives et mettant en évidence l’impact potentiel de cette installation sur l’économie nigériane.

Dangote, quant à lui, a exprimé sa gratitude envers le président Bola Tinubu pour son soutien continu, ses encouragements et ses conseils stratégiques qui ont contribué au succès du projet. Ce soutien de haut niveau témoigne de l’importance de la raffinerie pour le Nigeria, tant sur le plan économique que stratégique.

Enfin, l’impact de la raffinerie Dangote ne se limite pas au Nigeria ; il s’étend à l’Afrique et au-delà. Cet accomplissement est vu comme un jalon pour le continent, élevant les standards de conception et de fonctionnement dans l’industrie pétrolière mondiale. La mise en service de la raffinerie représente un pas en avant vers l’autosuffisance énergétique du Nigeria et un modèle pour le développement industriel africain.