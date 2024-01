Sénégal – Côte d’Ivoire: l’ultime appel de Serey Dié à ses compatriotes

À l’orée d’un rendez-vous crucial pour les Éléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié, emblématique ancien capitaine et milieu de terrain, s’est exprimé pour galvaniser les troupes avant le huitième de finale de la CAN 2023 contre le Sénégal. Par le biais d’une intervention sur Xadjafoule TV, Serey Dié a transmis un message vibrante de motivation, rappelant les instants de gloire passés et insufflant un esprit de victoire.

En préparation à Yamoussoukro pour l’affrontement décisif, l’équipe nationale ivoirienne, désormais sous la houlette d’Emerse Faé, reçoit le soutien inconditionnel de ses illustres prédécesseurs. Serey Dié, figure de proue de la conquête du titre en 2015 et vétéran de 61 sélections, appelle à une mobilisation sans faille, signifiant la profonde connexion entre le passé glorieux et l’ambition présente des Éléphants.

Publicité

« Donnez-vous à fond, et ne doutez pas de vous ! », tels sont les mots choisis par Serey Dié pour insuffler courage et détermination aux joueurs. L’ex-international, ayant marqué de son empreinte le parcours de la sélection avec 8 buts, met en avant la nécessité d’un engagement total sur le terrain, sans calcul ni retenue.

Serey Dié s’est adressé directement à Seko Fofana et ses coéquipiers, leur rappelant l’amour et la confiance qu’il leur porte. Malgré la distance et les défis, l’ancien joueur du FC Bâle reste connecté au cœur de l’équipe, partageant leur passion et leurs aspirations.

La Côte d’Ivoire, portée par les encouragements de ses anciens héros, fait face à un défi de taille contre le Sénégal. L’appel de Serey Dié résonne comme un catalyseur d’unité et de fierté, rappelant l’esprit combatif qui a jadis mené les Éléphants au sommet de l’Afrique.