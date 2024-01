Sénégal : Sadio Mané offre un terrain de football à son village

La 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football va officiellement débuter dans quelques jours. Les Lions de la Teranga du Sénégal vont remettre leur titre en jeu en Côte d’Ivoire. Sadio Mané est bien déterminé à conduire le Sénégal vers l’obtention d’un deuxième sacre consécutif. Le groupe d’Aliou Cissé est présentement en regroupement afin de préparer comme il se doit le rendez-vous en terre d’Éburnie.

Cependant, Sadio Mané a eu l’autorisation pour se rendre dans son village natal de Bambali dans le but d’inaugurer un terrain de football. La superstar internationale du ballon rond a construit un terrain de haut standing pour la petite bourgade. Le terrain a été officiellement inauguré ce mercredi 03 janvier en présence de l’ancien attaquant des Reds de Liverpool. Le terrain a été construit selon des normes bien précises avec diverses commodités.

Les jeunes de Bambali vont pouvoir bénéficier d’un espace optimal pour mener des activités sportives. Qui sait, peut-être que ce terrain va contribuer à former de futures graines de champion. Sadio Mané a pu compter sur le soutien de la marque Pepsi pour finaliser la construction de l’infrastructure sportive. La légende sénégalaise contribue grandement à transformer le visage de son Bambali natal. Par le passé, il a mobilisé des fonds qui ont permis de construire des infrastructures sociales, sanitaires et économiques.

Aujourd’hui, la population de Bambali n’a presque rien à envier aux autres grandes villes du Sénégal. Ce terrain va apporter une autre plus-value dans le développement du village. Sadio Mané et toute l’équipe des Lions de la Teranga pourront compter sur le soutien inconditionnel des habitants de Bambali pour les pousser à la victoire en Côte d’Ivoire. Logés dans le groupe C, qui est considéré par les spécialistes comme celui de la mort, les sénégalais vont devoir batailler fort pour se qualifier pour les 8ᵉˢ de finale. Dans le groupe C, la bande à Sadio Mané va croiser le fer face à la Gambie, la Guinée Conakry et le Cameroun.