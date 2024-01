Sommets avec l’Afrique: même l’Italie s’y met !

Dans un contexte où les sommets internationaux avec l’Afrique se multiplient, l’Italie s’apprête à tenir le sien. Ces dernières années, des nations telles que la France, la Chine, la Russie et les États-Unis ont intensifié leurs dialogues avec les pays africains, chacune mettant en avant sa vision et ses objectifs. Les sommets France-Afrique cherchent à renforcer les liens historiques dans une dynamique plus équilibrée, tandis que les forums sino-africains mettent l’accent sur les investissements et le commerce.

La Russie, à travers ses sommets, vise à élargir sa coopération économique et sécuritaire. Les États-Unis, de leur côté, se concentrent sur le développement durable et la sécurité. Dans cette arène globale, l’Italie se positionne à présent comme un nouvel acteur clé en organisant son propre sommet avec l’Afrique.

Ce weekend, la capitale italienne accueille une rencontre significative, réunissant plus de cinquante délégations africaines. Ce forum illustre la volonté du gouvernement de Giorgia Meloni de repenser l’approche italienne vis-à-vis de l’Afrique. Il s’agit pour l’Italie de marquer un tournant dans sa politique étrangère, en privilégiant un partenariat renouvelé et mutuellement bénéfique.

La question migratoire, particulièrement sensible en Méditerranée, se trouve au cœur des discussions. Le gouvernement italien entend s’attaquer aux causes profondes des migrations en provenance d’Afrique, dans l’espoir de trouver des solutions durables. Ce nouveau plan, toutefois, est sujet à des interrogations, notamment en raison d’un budget apparemment modeste de 3 millions d’euros annuels sur quatre ans.

Le contenu précis de ce plan stratégique reste à définir, le sommet de Rome servant de cadre à son élaboration. Cette approche, qui se veut inclusive, a été saluée par des acteurs du développement, tels que Giampaolo Silvestri de la Fondation AVSI, qui prône une méthode prenant en compte les besoins et les aspirations des sociétés africaines.

Ce sommet est donc une étape cruciale pour l’Italie, qui cherche à se réaffirmer dans le bassin méditerranéen et au-delà. En s’insérant dans la dynamique des sommets internationaux avec l’Afrique, l’Italie espère jouer un rôle plus influent et constructif dans les relations internationales, en proposant des initiatives concrètes et adaptées aux défis du continent.