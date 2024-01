Un steward meurt devant des passagers juste avant le décollage d’un avion

C’est un incident tragique survenu le soir du réveillon du Nouvel An, un steward de British Airways âgé de 52 ans s’est effondré et est décédé devant des passagers terrifiés. L’événement s’est produit juste avant le décollage du vol BA 32 de Londres Heathrow à destination de Hong Kong, plongeant l’avion et ses occupants dans un état de choc et d’urgence.

Alors que les passagers se préparaient pour le vol, le steward, travaillant dans la galerie arrière de l’avion, a soudainement perdu connaissance et s’est effondré. Le capitaine du vol a immédiatement réagi en lançant un appel urgent via le système de Tannoy pour des passagers ayant des compétences médicales. Un voyageur, qualifié en premiers secours, est intervenu rapidement pour offrir son aide.

Malgré les efforts héroïques de ce passager, ainsi que ceux de la police et des paramédicaux qui sont arrivés plus tard sur les lieux, le steward n’a malheureusement pas pu être sauvé. L’incident a entraîné l’annulation du vol en raison de cette ‘urgence médicale’, affectant les plans de voyage de nombreux passagers.

Le personnel de British Airways, ainsi que les passagers témoins de cette scène déchirante, ont été profondément affectés par cette disparition soudaine. Un représentant de la compagnie aérienne a exprimé que leurs pensées allaient aux proches du membre d’équipage décédé, soulignant l’impact émotionnel de cet incident sur toute la communauté de British Airways.

La nouvelle de la mort du steward s’est rapidement répandue, suscitant une onde de choc et de tristesse parmi les collègues et les voyageurs fréquents de la compagnie. La mort inattendue a également soulevé des questions sur les conditions de travail et la santé des membres d’équipage, mettant en lumière les défis auxquels ils sont confrontés.

La cause officielle du décès du steward n’a pas encore été déterminée. Cet événement tragique rappelle la fragilité de la vie et l’importance de la préparation et de la réactivité en cas d’urgence médicale, en particulier dans des environnements aussi uniques et exigeants que ceux des vols commerciaux.