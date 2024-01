USA: nouvelle victoire pour Trump qui avance vers la présidentielle

Share on Telegram

Donald Trump a remporté mardi la primaire républicaine du New Hampshire avec une majorité significative de plus de 54 %. Cette victoire intervient après son succès dans l’Iowa, faisant de lui le premier candidat républicain depuis Gerald Ford en 1976 à remporter ces deux premiers États consécutivement. Ce triomphe confirme son emprise croissante sur le parti et le rapproche davantage de la nomination pour la prochaine élection présidentielle américaine.

Nikki Haley, ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et dernière rivale sérieuse de Trump, a obtenu près de 44 % des suffrages. Malgré un écart réduit avec Trump, elle n’a pas créé la surprise espérée. Après sa défaite, Haley a reconnu son échec avec élégance, tout en affirmant sa détermination à continuer la course, se présentant comme une « battante ». Elle a également critiqué Trump, mettant en garde contre le « chaos » qu’il pourrait apporter, en opposition au chaos actuel de l’administration Biden.

La victoire de Trump a également résonné dans le camp démocrate. La campagne de Joe Biden a rapidement réagi, qualifiant la nomination de Trump de confirmation de la prise de contrôle du parti par le mouvement MAGA et critiquant son programme politique. Les démocrates semblent particulièrement préoccupés par la montée de Haley, une candidate perçue comme un défi potentiel pour Biden en raison de son approche plus modérée et rassembleuse.

La prochaine étape importante pour la nomination républicaine sera les primaires du Nevada, où Trump semble déjà confiant dans sa victoire. Ces développements marquent une étape clé dans la course à la présidentielle, avec Trump affirmant solidement sa position de leader du parti républicain, malgré les divisions et les défis qui l’attendent.

Donald Trump, animé par une détermination inébranlable, semble vouloir prendre sa revanche sur Joe Biden lors de la prochaine élection présidentielle américaine. Sa récente victoire dans les primaires républicaines du New Hampshire et de l’Iowa témoigne de son désir ardent de retourner à la Maison-Blanche et de renverser le cours actuel de la politique américaine.

Cette ambition de Trump, qui s’inscrit dans une lutte acharnée contre l’administration Biden, reflète non seulement son engagement personnel mais aussi un mouvement plus large au sein du parti républicain, qui semble se rallier derrière lui. Cette dynamique pose Trump comme un candidat redoutable, déterminé à reconquérir le poste présidentiel et à réaffirmer sa vision pour l’Amérique.