Vodun Days au Bénin: célébrer les Arts, la Culture et la Spiritualité du vodun en toute sécurité

La cité historique de Ouidah brille déjà aux couleurs des Vodun Days depuis quelques jours. Cependant, concernant spécialement les activités très alléchantes des 9 et 10 janvier qui sont entre autres le concert géant avec des artistes internationaux et béninois de renom et le concert de musique traditionnelle, la question de la sécurité taraude l’esprit de bon nombre de personnes.

Ainsi, lors d’une rencontre avec les professionnels des médias au Centre Culturel de Rencontre International John Smith de Ouidah le mardi 08 janvier dernier, Wenceslas Adjognon-Monnon, chef projet Vodun Days et directeur du Programme Tourisme à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, Mahougnon Kakpo, président du Comité des rites du Vodun, Alain Godonou, directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme et Christian Houétchénou, maire de Ouidah, ont rassuré que le gouvernement a veillé à la mise en œuvre d’un dispositif adéquat de sécurité pour le bon déroulement des activités.

Depuis quelques mois déjà, le gouvernement et tous les acteurs impliqués dans l’organisation des Vodun Days ont mis les bouchées doubles pour la sécurité des biens et des personnes dans toute la commune de Ouidah pendant cette période cruciale pour le rayonnement de la culture et du tourisme au Bénin. « Tous les acteurs sont mobilisés depuis plusieurs mois pour un accueil chaleureux. Un plan a été établi pour faciliter la circulation dans la ville de Ouidah », a déclaré le maire de Ouidah. En effet, ces célébrations symbolisent une évolution majeure dans la valorisation du Vodun, à la fois comme une partie intégrante du patrimoine culturel béninois et comme un véritable catalyseur du tourisme. En transformant le Festival du Vodun en un événement plus inclusif et diversifié, les Vodun Days s’ouvrent à un public international, pour enrichir l’attrait du Bénin sur la scène internationale. Ce nouveau format repose sur une approche immersive et pédagogique.

Les festivités ne se limitent plus à des rituels et des célébrations dans des enceintes closes, mais s’étendent à divers lieux historiques et culturels à Ouidah, chacun racontant une partie de l’histoire du Vodun en offrant une expérience unique aux visiteurs. D’après Wenceslas Adjognon-Monnon, chef projet Vodun Days et directeur du Programme Tourisme à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, les Vodun Days permettent aux Béninois et étrangers de découvrir et de mieux comprendre la religion Vodun. L’un des projets du gouvernement béninois pour révéler au monde les valeurs authentiques du Vodun est le projet ‹‹ La Route des Couvents Vodun ›› . La phase pilote prend en compte cinq couvents. Lesquels couvents se situent à Ouidah, Adjarra, Abomey, Kétou et Grand-Popo. Il a précisé que loin de vouloir convertir qui que ce soit, l’objectif derrière la ‘‘ Route des couvents Vodun’‘ est plutôt de dévoiler au monde les valeurs positives du Vodun. Des forêts sacrées sont aussi en cours de réhabilitation. « Le Vodun est comme toutes les autres religions et nous voulons lui donner ses lettres de noblesse », a-t-il ajouté.



Mahougnon Kakpo rassure que le comité des rites Vodun a pris toutes les dispositions nécessaires pour la labellisation des rites, cérémonies et pratiques des couvents du vodun dans le cadre de leur mise en tourisme tout en évitant la désacralisation du Vodun. « Nous avons aussi pour mission de déconstruire les stéréotypes péjoratifs, négatifs diffusés sur le Vodun », a-t-il notifié. Le directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, Alain Godonou, a rappelé que l’ambition du gouvernement est de transformer l’économie béninoise en investissant pour le développement du tourisme. « Le patrimoine est un actif économique participant à la création de richesses et d’emplois », a déclaré Alain Godonou. Il a rappelé les projets de construction du musée des Rois et des Amazones du Danhomè ; du musée international du Vodun à Porto-Novo, la Cité musée de Ouidah incluant la Maison de la Mémoire et de l’Esclavage et le musée d’art contemporain de Cotonou.

« Notre objectif, c’est 100.000 visiteurs par an. Avec tous les investissements que l’Etat fait actuellement nous pouvons y arriver », a affirmé le directeur du programme Musées.



Dans le cadre des Vodun Days, un concert géant est prévu ce mardi 9 janvier 2024, sur la plage de Ouidah avec des artistes tels que Koffi Olomidé, Yémi Aladé, Teni, Tabou Combo, Pépé Oleka, les Teriba ; Jah Baba, Gardy Girault et autres. Le 10 janvier 2024 sera caractérisé par la prestation du conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin et la grande cérémonie Vodun sur la plage. Un second concert de musique traditionnelle aura lieu de 10 janvier, avec les artistes béninois tels que les frères Guedehoungue, Sagbohan Danialou, frères Totin, Ayodélé et Norbeka.