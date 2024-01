« Vodun Days » au Bénin : des festivités inclusives autour des arts, la culture et la spiritualité

Nouvellement lancés par le gouvernement du Bénin, les « Vodun Days » se tiendront les 9 et 10 janvier 2024. Ils s’inscrivent dans la traditionnelle fête du 10 janvier. Un géant concert marqué par la présence des artistes béninois et internationaux de renom et une grande cérémonie Vodun en présence des hauts dignitaires sont entre autres les activités prévues.

Ces célébrations symbolisent une évolution majeure dans la valorisation du Vodun, à la fois comme une partie intégrante du patrimoine culturel béninois et comme un véritable catalyseur du tourisme. En transformant le Festival du Vodun en un événement plus inclusif et diversifié, les « Vodun Days » s’ouvrent à un public international, pour enrichir l’attrait du Bénin sur la scène internationale. Ce nouveau format repose sur une approche immersive et pédagogique.

Les festivités ne se limitent plus à des rituels et des célébrations dans des enceintes closes, mais s’étendent à divers lieux historiques et culturels à Ouidah, chacun racontant une partie de l’histoire du Vodun en offrant une expérience unique aux visiteurs. Cette répartition des activités permet non seulement de décentraliser les festivités à travers la cité historique, mais aussi de valoriser plusieurs aspects de la culture Vodun avec l’histoire de la ville.

Il s’agit là d’une opportunité pour le Bénin de se positionner comme une destination touristique unique. Les « Vodun Days » offriront des festivités inédites et une riche programmation pour découvrir les arts, la culture et la spiritualité du Vodun. Pendant ces journées qui seront mémorables, la cité historique de Ouidah s’animera de manière spectaculaire aux rythmes des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun. À la fois autour de la Porte du non-retour et au cœur du centre historique.

En journée, les principales places et sites touristiques de la ville se transformeront en scènes vivantes. Plusieurs groupes de dignitaires et fidèles présenteront une multitude de tableaux artistiques, culturels et cultuels : de la danse du Vodun Hounvè aux démonstrations des Zangbetos et Egungun, en passant par la procession des fidèles Vodun.