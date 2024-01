Vodun Days au Bénin : le Porte-parole du gouvernement s’exprime sur le budget

Relativement au budget qui a été réservé au départ pour les Vodun Days qui se sont déroulés il y a quelques semaines à Ouidah, le Secrétaire général adjoint et Porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a apporté des clarifications le vendredi 26 janvier 2024, lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias.

D’après lui, il n’a jamais été question de 60 milliards FCFA pour l’organisation des Vodun Days, tel que distillé dans l’opinion publique. Le Porte-parole du gouvernement a estimé que dépenser une telle somme qui aurait pu servir à la mise en place d’infrastructures ou autres, serait une « folie » voire une « hérésie ». « Ce qui était prévu, c’est 1 milliard. (…) Je vous le dis formellement, le budget des Vodun Days au départ, c’est plafonné autour de 1 milliard », a laissé entendre le Porte-parole du gouvernement béninois. Il a également notifié que le chef de l’Etat Patrice Talon ne s’est pas abstenu de révéler le budget lors de l’interview qu’il a accordée à la presse internationale, dans l’objectif d’entretenir l’opacité.

‹‹ C’est parce que le ministre de la culture n’avait pas encore fait les réunions avec ses équipes pour arrêter le bilan et savoir exactement ce qui a été dépensé », a expliqué le Porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que le ministre de la culture va rencontrer sous peu ses équipes pour faire le bilan. « Ils vont finaliser et certainement, soit lui-même, il ira au-devant de la presse, tirer les enseignements de Vodun Days, soit il fera un point au gouvernement et nous aurons une idée au franc près de ce que nous a coûté cette premiére édition des Vodun Days », a conclu le Secrétaire général adjoint et Porte-parole du gouvernement béninois.