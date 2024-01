Vodun Days au Bénin : près de 100.000 personnes mobilisées pendant les festivités

(Jean-Michel Abimbola félicite le peuple béninois de s’être approprié les Vodun Days). Les Vodun Days se sont déroulés les 9 et 10 janvier derniers, avec la participation d’une foule immense, composée de personnes venant des quatre coins de la terre. L’Institut national de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a estimé le nombre de personnes présentes aux festivités du 9 janvier 2024 à la plage de Ouidah à quarante-quatre mille et à cinquante-trois mille pour la soirée du 10 janvier.

À travers un communiqué, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts a exprimé sa reconnaissance à toute personne ayant, de près ou de loin, contribué à la réussite de ce grand événement qui est à sa première édition. En effet, les Vodun Days ont été une occasion inédite de partage de la richesse et de la diversité de l’identité culturelle du Bénin, entre les Béninois résidant au Bénin et ceux de la diaspora, ainsi qu’avec tous les Africains et le reste du monde. Le ministre Jean-Michel Abimbola trouve que la présence massive des étrangers et la mobilisation impressionnante du public prouvent que la culture béninoise est réellement enviée.

‹‹ L’engouement enregistré chez toutes les catégories sociales et dans le rang des touristes venus de différents continents conforte la position et le rôle que joue désormais le Bénin dans la promotion du dialogue et de la coexistence inter-religieux. La ferveur et l’enthousiasme remarqués sur les cinq sites dédiés aux animations des fidèles des couvents vodun et au Village des festivités ont permis aux publics de découvrir le Vodun dans toute sa beauté et sa majesté ››, peut-on lire dans le communiqué du ministre.

Jean-Michel Abimbola a félicité le peuple béninois de s’être approprié les Vodun Days et d’en avoir fait des moments de cohésion identitaire et de communion culturelle. Il n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit du Comité d’organisation, du Comité des rites vodun, du Collège des prêtres du Fâ, des journalistes et de tous les différents contributeurs (artistes, chefs religieux, fidèles des couvents, exposants, opérateurs culturels, etc.) qui ont donné vie à cet immense champ d’expression cultuelle et culturelle. ‹‹ Je vous donne rendez-vous en août prochain pour un second temps des célébrations autour du Vodun : le Festival des arts et cultures vodun de Porto-Novo ››, a conclu le ministre.