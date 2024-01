Voici la réelle stratégie de Poutine selon un général français

Share on Telegram

C’est sur FranceInfo, ce mardi 2 janvier 2024, que le général français Jérôme Pellistrandi, a dévoilé ce qu’il estime être la vraie stratégie du président russe, Vladimir Poutine, dans la guerre qui oppose son pays à l’Ukraine. Sur fond d’intensification des tirs de missiles, ce dernier affirme que l’objectif de Moscou, est de “vider les stocks”.

Cela faisait plusieurs semaines qu’il ne se passait plus grand-chose sur le terrain, de l’aveu même du général français. Les positions sont tenues de part et d’autre et la contre-offensive ukrainienne, lancée l’été dernier, n’a pas donné les résultats escomptés. Une forme de statu quo, qui pousse Moscou à s’adapter.

Un statu quo qui pousse Moscou à s’adapter

De fait, la Russie aurait décidé d’opter pour une toute nouvelle stratégie : des bombardements incessants pour forcer Kiev à épuiser les stocks de missiles antiaériens. Vendredi dernier, Moscou a d’ailleurs surpris beaucoup d’observateurs, en lançant une salve de missiles inédite, composée de plus de 110 obus, ciblant des installations civiles (maternités, écoles, centres commerciaux) et militaires.

L’Ukraine peut-elle tenir sur la durée ?

Une situation que ce haut gradé français affirme être plutôt inquiétant, car l’Ukraine joue le jeu. Dès qu’une offensive aérienne a lieu, les défenses ukrainiennes réagissent. Or, les stocks ne sont pas illimités. Et si certains missiles, notamment des missiles iraniens, sont assez simples à détruire, Moscou a réussi à reconstituer ses stocks de missiles hypersoniques, particulièrement complexes à neutraliser.

Les premiers avions de combat F-16 sont attendus

Ce sont ces missiles, rapides, robustes et puissants, qui font le plus de dégâts. Mais d’ici aux mois à venir, l’armée ukrainienne pourra compter sur un nouvel outil de défense : les avions de combat F-16. En effet, les alliés européens se sont coordonnés pour offrir à l’Ukraine, une nouvelle corde à son arc. Pas sûr toutefois, comme l’affirme le général Pellistrandi, que cela permette à Kiev de tenir sur la durée.