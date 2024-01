Voici les 10 passeports les plus puissants du monde et ceux d’Afrique

Avec le passage à la nouvelle année 2024, certaines personnes ont pris des résolutions. Et parmi ces résolutions : voyager davantage ! Encore faut-il disposer du passeport adapté, car on peut très vite se retrouver bloqué à ne pas pouvoir se rendre ici ou là… Ce qui vous oblige à revoir ses plans, naturellement.

Comme tous les ans, le groupe Henley & Partners propose son fameux classement des passeports les plus puissants au monde. L’occasion pour vous de vous rendre compte d’où vous pouvez vous rendre… Ou non. Et pour cette année 2024, comme le rapport TF1, ce sont six pays qui trustent la première place du classement, avec 194 destinations possibles. Ces pays sont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France (pour l’Union européenne) ainsi que le Japon et Singapour (pour l’Asie).

Juste derrière, en seconde position, se trouve la Suède ainsi que la Finlande et la Corée du Sud, qui permettent à leurs ressortissants de pouvoir voyager dans 193 destinations. Sur la troisième marche du podium, on retrouve les Pays-Bas ainsi que l’Irlande, l’Autriche et enfin, le Danemark. Détenir le passeport de l’une de ces nations vous offre ainsi le droit à visiter 192 pays au total, ce qui n’est pas rien.

L’Afghanistan, bon dernier

A contrario, c’est le passeport afghan qui clôture la marche. En effet, l’Afghanistan est le pays qui ferme la marche de cette grande étude puisqu’il ne permet de ne visiter que 28 pays, soit un chiffre égal à celui observé l’an dernier, à l’occasion de l’étude 2023. Même la Corée du Nord fait mieux puisqu’il est possible de visiter une quarantaine de nations environ, si vous en détenez le passeport.

Et les pays africains, dans tout ça ?

Et les nations africaines alors, comment s’en sortent-elles ? Les Seychelles, avec 156 destinations possibles, sont leader sur le continent, suivies par Maurice (150 destinations), l’Afrique du Sud (108) et le Botswana (91). Le Lesotho et la Namibie (tous deux 80 destinations possibles) suivent, avec juste derrière le eSwatini (78), le Kenya et le Malawi (76) et enfin, la Tanzanie (avec 73 destinations au total).