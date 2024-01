Voici les 25 compagnies les plus sûres du monde en 2024

Depuis quelque temps, le monde de l’aérien est secoué par pas mal de mauvaises nouvelles. On se souvient notamment des déboires de l’un des Boeing d’Alaska Airlines, qui a vu l’une de ses portes s’ouvrir en plein vol ! On pense aussi à la collision entre l’avion Japan Airlines et celui des garde-côtes, sur le tarmac de l’aéroport de Tokyo.

Des déboires qui entraînent une bien mauvaise presse. Rassurez-vous toutefois, l’univers de l’aérien reste globalement très sûr. D’ailleurs, le classement des 25 compagnies aériennes les plus sûres au monde vient d’être dévoilé. Ce classement, c’est Airline Ratings, site référence en la matière, qui l’a dévoilé. Afin de parvenir à classer les compagnies aériennes concernées, le groupe s’est basé sur plusieurs critères.

Les critères pris en compte

Le premier des critères, c’est le nombre d’accidents survenus au cours des 2 et des 5 dernières années. Le nombre d’audits gouvernementaux a aussi été pris en compte, ainsi que le nombre d’audits réalisés par des associations ou des organismes en charge de réguler le secteur de l’aviation civile, de même que l’âge de la flotte et les avions qui la composent.

Sur les trois premières marches du classement, on retrouve trois compagnies aériennes originaires d’Océanie : Air New Zealand arrive ne première position, devant Qantas (compagnie aérienne australienne fondée en 1920) et Virgin Australia (qui n’est autre que la seconde plus grande compagnie aérienne australienne). Un tir groupé impressionnant, qui démontre le savoir-faire en matière de transport aérien de ces deux nations.

Océanie et pays du Golfe, en tête

En quatrième, cinquième et sixième position, on retrouve trois compagnies aériennes des pays du Golfe, avec en 4eme place, Etihad Airways, la compagnie aérienne d’Abu Dhabi. Celle-ci termine juste devant Qatar Airways, basée à Doha et enfin, Emirates. Trois entreprises reconnues pour la qualité des prestations proposées et surtout, des services associés, lors de vols.

Voici le classement des 25 compagnies aériennes les plus sûres au monde :