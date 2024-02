12 ministres conseillers à la présidence du Bénin : des précisions sur leurs secteurs d’intervention

À travers le décret numéro 2024-007 du 9 janvier 2024 portant définition des secteurs d’intervention des ministres conseillers à la présidence de la République du Bénin, les domaines de compétences des 12 ministres conseillers sont désormais connus.

Le ministre conseiller aux affaires économiques va intervenir dans les secteurs de l’économie et finances, du développement, de l’industrie et du commerce, des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi. Le ministre conseiller aux Enseignements maternel, primaire et secondaire va se charger des enseignements maternel et primaire, ainsi que de l’enseignement secondaire. Le ministre conseiller à l’enseignement technique et à la Formation professionnelle aura à intervenir dans les secteurs des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Quant au ministre conseiller à l’Enseignement supérieur et à la rechercher scientifique, il interviendra dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le rôle du ministre conseiller aux Affaires sociales et au Travail sera de gérer les affaires sociales et la microfinance, ainsi que le travail et la fonction publique.

Le ministre conseiller à la Santé va intervenir dans les domaines de la santé, des affaires sociales et de la microfinance et le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité interviendra dans la défense nationale, les affaires intérieures, la sécurité publique, la décentralisation et la gouvernance locale. Le cadre de vie, les transports et le développement durable, sans oublier la décentralisation et la gouvernance locale, sont les secteurs du ministre conseiller aux Infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie.

L’eau, l’énergie, les mines, le numérique et digitalisation pour le ministre conseiller aux services publics, la justice, la législation et les affaires étrangères pour le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, et l’agriculture, élevage, la pêche, l’économie et les finances pour le ministre conseiller à l’Agriculture. En ce qui concerne le ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts et au Sport, il va intervenir dans les secteurs du tourisme, de la culture, des arts et des sports.