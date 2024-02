5 géants de la tech ont enregistré des bénéfices stratosphériques en 3 mois

Les géants de la technologie ont une fois de plus prouvé leur domination incontestée sur le marché mondial en dégageant des bénéfices colossaux au cours des trois derniers mois. En cumulant leurs résultats, Meta, Apple, Amazon, Google et Microsoft ont réussi à générer près de 100 milliards de dollars de bénéfices, reflétant ainsi une vigueur financière impressionnante qui transcende les fluctuations économiques mondiales.

Parmi ces mastodontes, Meta a particulièrement brillé au quatrième trimestre de l’année 2023. Malgré une performance moins spectaculaire que celle de Microsoft, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a annoncé des bénéfices nets de 14 milliards de dollars, accompagnés d’un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars. Cette réussite a été rendue possible grâce à une discipline budgétaire rigoureuse et à l’exploitation de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour les annonceurs, propulsant ainsi le cours de l’action Meta de plus de 12% après la clôture de la Bourse de New York.

L’ascension fulgurante de Meta témoigne de l’appétit croissant pour l’intelligence artificielle au sein des entreprises technologiques, une tendance qui leur permet de contourner les préoccupations liées à un éventuel ralentissement économique. Les investissements massifs dans l’IA pour améliorer les performances publicitaires, combinés à une demande accrue pour les Reels et à une croissance continue du nombre d’utilisateurs mensuels des applications, ont contribué à cette remarquable réussite.

D’autre part, Amazon a également affiché des performances exceptionnelles, avec un chiffre d’affaires en hausse de 14% à 170 milliards de dollars, dépassant ainsi largement les attentes du marché. Cette performance remarquable s’explique en partie par des livraisons plus rapides et une saison des fêtes fructueuse, où les dépenses en ligne ont été robustes, notamment dans des catégories telles que l’alimentation, la santé et la beauté.

Le secteur du cloud computing a également joué un rôle crucial dans le succès d’Amazon, avec sa branche AWS enregistrant des revenus de 24,2 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport à l’année précédente. L’activité publicitaire a également connu une croissance significative, témoignant de la diversification des sources de revenus de l’entreprise.