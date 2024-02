Afrique: voici les 5 pays avec les meilleures universités (une au Maghreb)

En Afrique, l’éducation est l’un des piliers de la société. Malgré les incroyables progrès réalisés en la matière, au cours des dernières années, le continent fait encore face à certaines carences, notamment en ce qui concerne le niveau de son enseignement supérieur. En effet, les universités africaines souffrent de la comparaison avec les universités européennes, asiatiques ou nord-américaines !

Le principal souci est le manque de financement. Ces dernières sont même “sous financées”, puisqu’elles ne représentent en moyenne de 0.3% du PIB des nations africaines, ce qui est relativement bas comparé à ce qu’il se fait en Europe ou en Amérique du Nord, avec des dépenses en recherche et développement pour les facultés, qui représentent 2.25% (en moyenne) du PIB.

Publicité

Les universités africaines souffrent d’un sous-financement

En outre, les pays africains doivent s’appuyer sur le développement rapide du numérique, afin d’offrir aux étudiants de nouvelles façons d’apprendre et de se former. C’est un formidable levier à activer pour toutes les facultés, pour améliorer la qualité de leur enseignement. L’Afrique du Sud est d’ailleurs à la pointe en la matière, Pretoria ayant fait du digital, l’un des piliers de sa stratégie éducative.

Enfin, les universités africaines souffrent du manque d’infrastructures. Les locaux ne sont pas adaptés et le matériel ne répond plus aux besoins actuels d’un enseignement de qualité. Résultat, les étudiants décrochent. Pire, ils sont de moins en moins nombreux à tenter leur chance et à être reçus. Le taux d’admission des étudiants dans les universités africaines est de 80% inférieur à la moyenne mondiale.

5 pays s’en sortent mieux que les autres

Pour autant, le média Insider Monkey a été en mesure de ressortir 5 pays africains qui font figure de bon élève en matière d’éducation supérieure. Le Maroc arrive en 5eme position, juste derrière le Kenya, le Nigeria, l’Égypte et enfin l’Afrique du Sud, qui a réussi à placer 19 universités dans le top 100 des principales universités africaines, avec l’Université de Cape Town en étendard.