Alerte au Maghreb: ce pays court un gros risque selon l’UE

Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus de monde. Et certaines observations laissent penser que les choses s’accélèrent. Récemment, l’Union européenne a ainsi rendu un rapport très inquiétant, notamment au sujet de la vitesse à laquelle le Maghreb (et notamment le Maroc) est frappé par des phénomènes de sécheresse.

Depuis deux ans, le sud de l’Italie, de l’Espagne, la Grèce ainsi que Malte, mais aussi les pays d’Afrique du Nord, sont touchés par d’importantes sécheresses. Et dans certains pays, comme le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, les sols s’assèchent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, depuis près de six années maintenant. D’ailleurs, c’est au Royaume du Maroc que la situation est la plus grave.

Le Maroc, pays le plus touché par la désertification

Dès ce mois de janvier, Rabbat a confirmé avoir enclenché une politique de restriction d’accès et de consommation de l’eau. Et au mois de février, les choses ne sont pas vraiment au beau fixe, puisque les réserves d’eau du pays sont de l’ordre de 23% ! On peut donc imaginer que d’ici aux prochains mois, si les températures venaient à continuer à grimper, que de nouvelles restrictions seraient imposées.

Cela se voit aussi au niveau des sols. La sécheresse frappe durement le Maroc, notamment autour de grandes villas comme Casablanca, comme El Jadida ou encore Safi. Les images satellites sont très claires d’ailleurs. On observe un phénomène de désertification des sols très inquiétant, avec des sols qui étaient tout verts et propices à la culture, qui sont désormais tout marron, tout sec.

L’Europe, bientôt concernée

Aujourd’hui, sans irrigation, il apparaît quasiment impossible d’imaginer qu’il soit possible de cultiver quoique ce soit sur place dans les 5 ou les 10 prochaines années. D’ailleurs, les pics de chaleur successifs et très intenses ont d’ores et déjà impacté les cultures. Que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, les terres sont trop sèches et ne donnent rien (ou très peu). Un vrai caillou dans la chaussure des populations locales.

Et selon les observations, ce sera bientôt au tour de certains pays européens de subir ce même phénomène. En effet, des pays comme l’Espagne, l’Italie ainsi que la Grèce sont tout aussi affectés par les sécheresses. De fait, dans les 24 à 38 prochains mois, on peut imaginer que les terres agricoles deviennent impraticables. À terme, cela pourrait impacter des millions, voire des dizaines de millions d’individus.