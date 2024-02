Un projet gigantesque et révolutionnaire va émerger dans ce pays arabe

Dans les vastes étendues désertiques du nord-ouest de l’Arabie saoudite, un projet aux dimensions extraordinaires prend forme, éveillant l’attention du monde entier. L’entreprise française Accor, réputée dans le domaine de l’hôtellerie de luxe, a annoncé la construction d’un hôtel révolutionnaire dans la future ville de Trojena.

La ville, en cours de développement, suscite déjà la controverse avec ses plans ambitieux, dont la première station de ski d’Arabie saoudite, un lac artificiel, des hébergements de luxe, et même une mystérieuse « structure immergée dans l’eau ». Le joyau de cette entreprise audacieuse est le futur hôtel Raffles Trojena, dont l’annonce officielle a été faite à New York le 19 février 2024.

Prévu pour ouvrir ses portes en 2027, il promet de réinventer l’hospitalité à flanc de montagne, offrant aux visiteurs un accès inégalé pour explorer la beauté époustouflante de la région. Avec un design en forme d’anneau, le Raffles Trojena promet des vues panoramiques exceptionnelles sur les majestueuses montagnes de Trojena, défiant ainsi les conventions architecturales.

Trojena, en dépit de ses ambitions architecturales, est l’objet de vives critiques, en particulier en raison de sa station de ski, dans un contexte mondial de plus en plus préoccupé par le dérèglement climatique. La participation d’entreprises françaises comme Accor à ce projet controversé soulève des questions éthiques et environnementales, amplifiant le débat autour de la responsabilité des grandes entreprises dans la préservation de l’environnement.

Le communiqué officiel de l’annonce détaille la grandeur du projet, affirmant que le complexe Raffles Trojena comprendra 105 chambres disposées en cercle, offrant confort, intimité, et des vues dégagées. Cependant, la réalité du chantier, illustrée par une vidéo publiée en février 2024, indique que le projet est encore loin d’être achevé. L’excavation de la montagne est en cours, et l’infrastructure nécessaire à l’accueil des visiteurs n’est que partiellement mise en place.

En dépit de ces défis, Trojena affirme que la ville sera prête à accueillir les visiteurs à la fin de l’année 2026, tandis que l’ouverture de l’hôtel Raffles est programmée pour 2027. Ces délais semblent ambitieux, mais le communiqué officiel insiste sur la détermination du projet à repousser les limites de l’excellence architecturale.

L’alliance entre Raffles Hotels & Resorts, une marque de renommée mondiale appartenant à Accor, et NEOM, le maître d’œuvre de la ville de Trojena, souligne l’engagement de Raffles à se développer en Arabie saoudite. Ce partenariat vise à créer un complexe unique qui incarnera le sommet du luxe au cœur des montagnes saoudiennes.