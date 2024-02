Android 15: cette nouvelle fonctionnalité va vous plaire

Face à la sur-connectivité (plus de 3h par jour par personne, dans le monde, en moyenne), de plus en plus d’entreprises, constructeurs et systèmes d’opération tentent de trouver des solutions permettant aux utilisateurs d’être moins connectés. Si Apple s’y est attelé, c’est au tour d’Android d’annoncer une toute nouvelle solution.

Si la technologie suppose son lot de choses très sympathique, la “sur-connectivité” peut parfois devenir véritablement handicapante. Certaines méthodes existent pour permettre de ne pas être constamment dérangé, notamment le “mode nuit” / “ne pas déranger”, qui à partir d’une certaine heure empêche votre smartphone de sonner ou vous donner des notifications. Mais comment faire en pleine journée ?

Android 15 annonce « Notification Cooldown »

Android 15 semble avoir trouvé la solution, grâce à sa toute dernière solution intitulée “Notification Cooldown”. Celle-ci permet de ralentir le rythme des notifications et surtout, de les rendre moins envahissantes. De quoi respirer, notamment si vous êtes en plein travail et que votre smartphone tend à sonner toutes les 2 ou 3 minutes. Une alternative simple et fonctionnelle au mode “Ne pas déranger”, en somme.

Et pour l’activer, c’est très simple ! Si vous êtes le propriétaire d’un smartphone avec la version 15 d’Android, voici comment il faut procéder :

Il faut ouvrir la page des “Paramètres”

Dirigez-vous ensuite tout en bas puis cliquez sur la section “Notifications”

Vous verrez en bas de l’écran, l’option “Notification cooldown” sur laquelle il faut cliquer

Plusieurs options vont s’offrir à vous, vous n’avez qu’à choisir celle qui vous sied le mieux

Des applications moins intrusives

Cette option permet de limiter l’impact des notifications trop redondantes. Sur une messagerie Snapchat, WhatsApp ou Messenger par exemple, les messages ne vont pas défiler, ce qui vous évite d’être distrait et d’avoir à vous connecter pour répondre le plus rapidement possible à vos interlocuteurs. Une manière de déconnecter, quand bien même cette solution n’est pas une “solution miracle” dans le sens où vous verrez toujours des notifications apparaître (mais moins).