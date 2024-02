Apple: comment l’Inde veut détrôner la Chine

L’Inde, dans son ambition de renforcer son empreinte manufacturière et de s’affirmer sur la scène mondiale, déploie silencieusement ses efforts pour détrôner la Chine dans la production d’iPhone et d’autres équipements électroniques. Ce mouvement se dessine principalement dans les régions industrielles du sud de l’Inde, sur des terrains boueux qui étaient autrefois des terres agricoles. À Sriperumbudur, les habitants désignent Apple sous le nom de « le client », n’osant pas prononcer le nom d’une entreprise qui accorde une grande valeur à ses secrets.

Cependant, certaines choses sont trop imposantes pour passer inaperçues. Deux complexes de dortoirs gigantesques émergent de la terre. Une fois achevés, chacun sera un bloc compact de 13 bâtiments avec 24 chambres par étage autour d’un couloir en forme de L. Chacune de ces chambres peintes en rose accueillera six travailleuses. Les deux blocs pourront héberger 18 720 travailleuses chacun.

Cette scène préfabriquée rappelle celles de Shenzhen ou de Zhengzhou, les villes chinoises célèbres pour leur expertise dans la production d’iPhone. Et cela n’est guère surprenant. Sriperumbudur, dans l’État du Tamil Nadu, est le berceau de la forteresse indienne en expansion de Foxconn, l’entreprise taiwanaise qui a longtemps joué le rôle principal dans la production d’iPhone. Et aussi récemment qu’en 2019, environ 99 % d’entre eux étaient fabriqués en Chine. L’Inde, dans le cadre d’une poussée nationale vers la fabrication, grignote cette domination, alors que de nombreuses entreprises cherchent à étendre leurs activités à d’autres pays que la Chine.

Environ 13 % des iPhone du monde ont été assemblés en Inde l’année dernière, et environ trois quarts d’entre eux l’ont été au Tamil Nadu. D’ici l’année prochaine, le volume produit en Inde devrait doubler. Pourtant, malgré près de 10 ans d’une initiative « Make in India » promue par le puissant Premier ministre du pays, Narendra Modi, la part de la fabrication dans l’économie stagne. Avec environ 16 %, elle est légèrement inférieure à celle de l’arrivée de Modi au pouvoir en 2014, et bien inférieure à celle de la Chine, du Japon, de Taïwan et de la Corée du Sud lorsque ces tigres asiatiques ont décollé.

L’Inde a désespérément besoin de plus d’emplois qualifiés, et le travail en usine en crée comme rien d’autre. L’année dernière, l’Inde a dépassé la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde, et sa population en âge de travailler progresse rapidement. Mais transformer ce boom démographique en un avantage réel signifie rendre les travailleurs indiens plus productifs. La moitié d’entre eux dépendent encore de petites exploitations agricoles. Le Tamil Nadu pourrait indiquer la voie à suivre. L’État de 72 millions d’habitants réussit désormais là où l’Inde dans son ensemble a échoué.

Le gouvernement national a commencé à subventionner la fabrication d’électronique dans tout le pays en 2021, déclenchant une ruée vers l’or dans des endroits comme Noida, à côté de New Delhi. Mais pour le Tamil Nadu, cet incitatif n’est pas un appât essentiel. TRB Rajaa, ministre des Industries du Tamil Nadu, peut énumérer les avantages inhérents de l’État : les écoles, les transports et les diplômés en ingénierie. « Nous ne comparons jamais notre croissance avec celle des autres États indiens », a-t-il déclaré. « Nous nous comparons à la croissance des pays scandinaves et cherchons comment les surpasser. »

Rajaa et d’autres défenseurs du Tamil Nadu sont fiers du capital humain que leur État a accumulé, et en particulier de ses femmes. Beaucoup d’entre elles travaillent dans des emplois formels, alors que peu de femmes dans d’autres États le font ; 43 % de toutes les employées d’usine indiennes travaillent au Tamil Nadu, qui abrite 5 % de la population nationale. Certaines parties du Tamil Nadu fonctionnent déjà comme des champions industriels. Un long couloir de constructeurs automobiles et de pièces automobiles s’étend le long de la côte depuis sa capitale, Chennai.

Dans la vallée de l’ouest de Coimbatore, les usines se spécialisent dans le moulage sous pression et la fabrication de pompes. Il y a un pôle de bonneterie à Tiruppur, et le plus grand fabricant de cure-dents du pays est à Sivakasi. Il est frappant de constater que l’Inde se lance dans la production de biens aussi haut de gamme que l’iPhone. L’Inde n’est jamais devenue compétitive sur le plan international en fabriquant des choses comme des T-shirts ou des baskets, se faisant damer le pion par des pays plus petits et auparavant moins développés comme le Bangladesh et le Vietnam.

Ce n’est pas la première fois que l’Inde est censée grimper dans les rangs de la fabrication électronique de haute valeur. Ni la première fois que le Tamil Nadu semblait être la meilleure rampe de lancement pour cela. En 2006, Nokia de la Finlande, alors un géant de la téléphonie mobile, a construit une grande usine au centre du parc industriel de Sriperumbudur. Elle devait produire des millions de téléphones par an, pour l’Inde et le reste du monde. Le smartphone et la crise financière mondiale de 2009 ont mis fin à ces rêves. Mais les racines n’ont jamais disparu.

Sriperumbudur était initialement attrayante en raison de son expérience dans la fabrication automobile. Hyundai s’y était installé en 1996, peu de temps après que l’Inde eut ouvert son économie à davantage d’investissements étrangers, et le Tamil Nadu avait formé son premier organisme de développement régional. La fabrication de verre et de produits électriques de base a suivi. Après une accalmie, l’ancien site de Nokia a été repris par Salcomp, une entreprise locale qui fabrique des chargeurs haute gamme, maintenant pour des entreprises comme Apple. Les usines d’une douzaine d’autres fournisseurs d’Apple connus et supposés ont poussé autour de lui, ainsi que Samsung, Dell et la plupart des autres grandes sociétés électroniques multinationales.

Le 26 janvier, jour de la République indienne, Young Liu, PDG de Foxconn, était à New Delhi pour recevoir le Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile du pays. « Faisons notre part pour la fabrication en Inde et pour l’amélioration de la société », a-t-il déclaré. En Inde et à l’étranger, l’excitation est palpable à l’idée que l’Inde pourrait supplanter la Chine dans au moins une partie des chaînes d’approvisionnement mondiales.