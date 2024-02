Armement : ces pays africains investissent massivement dans des hélicoptères

Depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, de nombreux pays se sont lancés dans une véritable course à l’armement. Diverses chancelleries occidentales ont sensiblement augmenté leur budget défense. Les pays africains ne sont pas en reste. Le continent fait face en ce moment à de nombreux défis sur le plan sécuritaire. L’Afrique et plus particulièrement l’Afrique de l’Ouest est frappé de plein fouet par les affres du terrorisme.

Face à cette réalité, les États africains ne lésinent plus sur les moyens afin de se procurer des armes de qualité. Les besoins en armement diffèrent d’une zone à l’autre. Cependant, un accent particulier est mis sur les moyens aériens et nomment les hélicoptères de combat. D’après le rapport 2023 de Defence IQ, quatre pays se distinguent en termes d’achats d’hélicoptères militaires. Il s’agit de l’Égypte, du Nigeria, du Kenya et de l’Algérie.

Ces pays ont investi des montants astronomiques dans l’achat d’hélicoptères. Pour le moment, c’est l’Égypte qui caracole en tête des nations africaines ayant le plus investi dans l’achat d’hélicoptères. Le pays des pharaons a déboursé pas moins de 990 millions de dollars à cet effet. Le Nigeria vient en deuxième position avec 920 millions de dollars. L’Algérie est troisième avec 240 millions de dollars. Le Kenya, quant à lui, a mobilisé 80 millions de dollars pour l’achat d’hélicoptères militaires.

Les pays ci-dessus cités comptent mobiliser d’autres moyens pour renforcer leurs parcs d’aéronefs. Chacun de ces pays possède ses fournisseurs. Mais on constate que pour chacune des quatre nations, les principaux fournisseurs sont les États-Unis, la Russie, la France, la Turquie et la Chine. On retrouve divers types d’hélicoptères par pays. Notons que ces pays africains ont signé des partenariats stratégiques avec leurs fournisseurs, ce qui leur permet d’acquérir plus facilement des gammes variées d’hélicoptères.

Avec les réalités sécuritaires du moment, il est fort à parier que d’autres pays africains vont consentir à de grands efforts afin d’acquérir du matériel militaire de pointe. Chaque pays africain développe sa stratégie pour répondre à ses besoins. En Afrique de l’Ouest par exemple, des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali ont privilégié un rapprochement avec la Russie pour développer le volet partenariat militaire. Un autre acteur est présent dans cette région et tisse doucement sa toile. Il s’agit de la Turquie. Les deux superpuissances mondiales, à savoir la Chine et les USA, ne sont pas en reste. Les pays européens quant à eux perdent du terrain.