Armement: les puissances s’affrontent pour dominer ce secteur

La guerre évolue et ses méthodes avec. Aujourd’hui, les nations tentent ainsi de s’adapter en investissant dans le développement de nouvelles technologies. En 2024, ce sont les drones tueurs qui devraient susciter l’intérêt des nations les plus développées au monde, quand bien même ces derniers représentent des risques.

En effet, les drones tueurs sont pensés et conçus de façon à ce que l’intelligence artificielle leur permettre d’évoluer en quasi-autonomie. Ils volent, ciblent et tirent d’eux-mêmes. Naturellement, cette liberté suscite pas mal de craintes, notamment chez les politiques, qui ont décidé de tout mettre en place pour encadrer leur développement dans le but d’éviter le moindre risque.

Des drones de combat boosté à l’IA pour 2024 ?

Une chose reste certaine, l’intelligence artificielle, quand bien même elle sera encadrée (dans le cadre de ce type de drones), restera essentielle. À vrai dire, de nombreux projets, en cours de développement ou déjà développés, intègrent l’IA à leurs process. Cela permet de simplifier le travail des opérateurs de drones ou d’augmenter les performances des armements à disposition.

On le voit d’ailleurs en Ukraine ou en Palestine, ou les forces armées ukrainiennes, russes et israéliennes n’hésitent pas à avoir recours aux nouvelles technologies pour mener leurs opérations. Et 2024 pourrait marquer un tournant majeur, avec des investissements massifs en matière de drones tueurs. De quoi faire de ces équipements militaires, l’un des piliers des prochaines stratégies ?

La Russie dévoile déjà ses premiers modèles

Pour le moment, difficile d’imaginer quoi que ce soit. Actuellement, c’est bien l’humain qui a toujours le dernier mot, que ce soit sur les trajectoires ou le ciblage et le tir. Il faudrait, pour parvenir à une quasi totale-autonomie, parvenir au développement d’outils d’IA très performants, notamment pour éviter les mauvais ciblages. Cela a d’ailleurs déjà débuté, puisque des industriels russes ont présenté des modèles de drones de reconnaissance et de combat à l’occasion du salon Arme 2023.