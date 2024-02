Avec le Sénégal, la CEDEAO confirme les doutes sur sa partialité

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se retrouve une fois de plus au centre des critiques en raison de sa gestion disparate des crises politiques dans la région. Alors que l’organisation a imposé des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, suite à des coups d’État et des dérives autoritaires, sa réaction timide face à la crise politique sénégalaise soulève des questions sur sa cohérence et sa neutralité.

La récente réunion d’urgence de la CEDEAO à Abuja, convoquée dans un contexte de tensions accrues, notamment en raison du report controversé de l’élection présidentielle sénégalaise, était attendue pour clarifier la position de l’organisation. Cependant, l’absence de mesures concrètes à l’encontre du Sénégal, contrairement à la rigueur manifestée envers les régimes militaires de la région, met en lumière une apparente partialité.

Au Sénégal, la décision du président Macky Sall de reporter les élections a provoqué une onde de choc, exacerbant la crise politique la plus sévère que le pays ait connue depuis des décennies. La réaction de la CEDEAO, se limitant à un appel au rétablissement du calendrier électoral, semble insuffisante au regard de la gravité de la situation. Des voix s’élèvent, tant au Sénégal qu’à l’international, pour questionner la passivité de l’organisation face à ce qui est perçu comme un affront à la démocratie.

Cette différence de traitement est d’autant plus frappante que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, confrontés à des sanctions de la CEDEAO pour des motifs similaires, ont exprimé leur intention de se retirer de l’organisation. Cette décision, perçue comme un acte de défiance, révèle les fractures au sein de la CEDEAO et met en péril le processus d’intégration régionale.

L’efficacité de la CEDEAO en tant qu’entité médiatrice est remise en question. Les sanctions économiques, bien que constituant un levier important, ne semblent pas être envisagées contre le Sénégal, révélant une hésitation qui pourrait être interprétée comme une forme de complaisance envers les pays démocratiques de la région.

La situation actuelle met en évidence le défi auquel est confrontée la CEDEAO : promouvoir la démocratie et la stabilité régionale tout en maintenant une approche équitable et sans parti pris. La crédibilité de l’organisation est en jeu, et sa capacité à agir de manière cohérente et résolue sera déterminante pour l’avenir de la coopération et de l’intégration en Afrique de l’Ouest.

Les prochains mois seront cruciaux pour la CEDEAO, alors qu’elle tente de naviguer dans ces eaux troubles. La communauté internationale, ainsi que les citoyens des États membres, observeront attentivement pour voir si l’organisation peut surmonter ses contradictions internes et réaffirmer son engagement en faveur de la paix, de la démocratie et de la prospérité dans la région.