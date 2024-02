Bénin : 25 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur

Le lundi 12 février dernier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné le gardien d’une école privée à 25 ans de réclusion criminelle pour avoir violé et à plusieurs reprises une fille de 12 ans. Les faits remontent en 2017 où la victime, une écolière d’environ 12 ans qui fréquentait une école primaire privée située à Djégan-Daho dans la commune de Porto-Novo a été sexuellement abusée par le gardien de l’école en question.

La date principalement connue dans ce dossier est le vendredi 5 mai 2017. Alors que la petite fille rentrait à la maison, le gardien dudit établissement l’a appelée et l’a introduite dans sa chambre qui est dans l’enceinte de l’école pour commettre son forfait. Cependant, il ne s’agissait pas de la première fois que cet homme couchait avec la fille de 12 ans. Il attirait l’innocente avec des pièces de 100 Fcfa et des biscuits. Le mis en cause n’a pas nié les faits. Il a déclaré avoir abusé de la fille cinq fois de suite, sans se protéger. Il couchait avec l’écolière pendant la récréation ou parfois à la sortie des classes. Les débats ont permis de comprendre que ce gardien aurait abusé de plusieurs autres petites filles dans cette école. La fille de 12 ans a confié lors du procès que cet homme la menaçait de lui faire du mal si elle informait ses parents. Raison pour laquelle elle avait gardé le silence. La cour a reconnu l’accusé coupable de viol sur mineure de moins de 13 ans et l’a condamné à 25 ans de réclusion criminelle. L’accusé a été également condamné à payer deux millions de francs Cfa à titre de dommages-intérêts à la victime et le franc symbolique à l’Inf. En prison depuis bientôt sept ans, il va continuer son séjour derrière les barreaux pour purger sa peine.