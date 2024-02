Bénin : 3 personnes arrêtées pour diffamation contre le Chef d’état-major général

L’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) a mis la main sur trois personnes pour avoir divulgué de fausse information sur les réseaux sociaux faisant croire que le chef d’état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi serait mis en résidence surveillée par le président Patrice Talon. Une infraction que répriment le code du numérique et le code pénal en vigueur en République du Bénin. Deux présumés auteurs ont été arrêtés ce vendredi 16 février 2024 et vont être présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Selon les informations rapportées par plusieurs journaux, il s’agirait d’un administrateur et d’un membre d’un groupe WhatsApp dont les identités ne sont pas révélées. Cette opération d’arrestation a connu un véritable succès grâce aux outils performants et ultra-modernes utilisés par les éléments de la police républicaine pour détecter les auteurs de cette fausse information qui a circulé sur les réseaux sociaux. Les enquêtes sont toujours en cours pour mettre la main sur les autres membres de la bande.

Il faut rappeler que le ministre de la défense nationale, Fortunet Nouatin lors d’une manœuvre militaire a mis en garde contre ces supputations qui ont eu court sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que ceux qui signent de telles fakes news, un jour, vont se voir rattraper par la loi sur le numérique. 24 heures après cette mise en garde, les auteurs de ces fausses informations ont été pris à leurs dépens. Interrogé sur son supposé placement en résidence surveillée, le chef d’état-major général de l’armée béninoise, Fructueux Gbaguidi a répondu en ces termes : « Je ne réponds pas aux plaisantins. Ce que j’ai fait aujourd’hui prouve à souhait que tout va bien ». Aux dernières nouvelles, une 3ème personne aurait été interpellé