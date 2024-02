Bénin : Donald Acakpo ne reconnaît pas l’accusation de complicité d’escroquerie

Share on Telegram

Accusé des faits de complicité d’escroquerie avec Roland Zossou, l’ex directeur général de l’Office béninois des sports scolaires et universitaires (Obssu), Donald Acakpo, a comparu le lundi 12 février dernier, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il n’a pas reconnu les faits.

Relativement à l’affaire d’escroquerie de 279 millions de francs CFA dans laquelle Donald Acakpo a été épinglé comme complice de Roland Zossou, l’ex directeur général de l’Office béninoise des sports scolaires et universitaires (Obssu) a plaidé non coupable ce lundi 12 février 2024. Quant à Roland Zossou, il a plaidé coupable des faits d’escroquerie. Lors de l’audience, Donald Acakpo, a déclaré avoir été envouté par son co-accusé Roland Zossou pour l’amener à investir dans le coton en se faisant passer pour un proche de Eustache Gustave Kotingan, le président du Conseil d’administration de la Société pour le développement du coton (Sodeco) et président du Conseil national du patronat du Bénin. « C’est après que j’ai appris qu’il (Roland Zossou) a un fétiche sur lequel il appelle nos noms », a-t-il déclaré.

La victime dans cette nouvelle affaire qui implique Donald Acakpo, a affirmé que ce dernier et Roland Zossou étaient ensemble pendant tous les échanges de documents pour un contrat qui devrait consister à investir dans le coton fibre, les graines de coton et les intrants agricoles contre 219. 874. 454 FCFA. Le procès a été renvoyé au 25 mars prochain.