Bénin : Incendie à la mosquée centrale de Dékanmey

Le lundi 12 février 2024, la mosquée centrale de Dékanmey a été incendiée. Beaucoup de bien sont partis en fumée dont 14 saints coran, 55 livres, une dizaine de nattes de prière, le tapis de l’imam et le magnétophone. Un incendie a été enregistré dans une mosquée centrale dans le département du Littoral, précisément à Houéyogbé, dans l’arrondissement de Dékanmey.

D’après le témoignage de l’Imam de la mosquée en question, il s’agit d’un incendie occasionné par des individus malintentionnés. Cependant, les auteurs ne sont pas encore identifiés. « Je me suis demandé si c’est un court-circuit électrique, mais j’ai trouvé que non. L’étagère sur laquelle se trouvent les livres, les corans, a été déplacée puis déposée au milieu de la mosquée. Le tapis de prière, la natte du devancier pour célébrer la prière, la chaise de l’imam, le mégaphone, ils ont tout ramassé, rassemblé avec toutes les nattes de la mosquée et ils ont mis le feu», a expliqué l’Imam Ahmed Dine Glikou à Le Potentiel. 14 saints coran, 55 livres, une dizaine de nattes de prière, le tapis de l’imam, le magnétophone et bien d’autres objets sont partis en fumée dans cet incendie. Une fois au parfum de la situation, les éléments du commissariat de police de Dékanmey se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Une enquête est ouverte pour élucider cette affaire.