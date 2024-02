Bénin : Korogoné tourne définitivement dos au MPL et crée  »La coalition Bénin débout »

Sabi Sira Korogoné crée »La coalition Bénin débout » et tourne ainsi définitivement dos à son ancien parti Mouvement population de libération (Mpl). Le nouveau mouvement sera bientôt porté sur les fonts baptismaux à la faveur d’un congrès constitutif. Mais avant, il a été mis en place, dimanche 25 février 2024, le comité préparatoire qui est chargé de conduire les travaux de ce congrès, a précisé Sabi Sira Korogoné sur Bip Radio. Selon lui, »La coalition Bénin débout » se veut un parti qui compte être dans l’action et non dans le dilatoire comme c’est le cas actuellement avec certaines formations politiques du pays.

« Aujourd’hui les béninois ont besoin d’une troisième voix, une troisième voix qui se démarque aussi bien de ceux qui nous dirigent aujourd’hui que de ceux qui ont dirigés hier. Vous voyez aujourd’hui quand on veut parler d’avenir on cite deux noms principalement le président Boni Yayi qui a fait 10 ans au pouvoir et on cite le président Talon qui est en train de finir ses 10 ans. Donc, est-ce que nous allons laisser notre avenir entre les mains des gens qui ont déjà à eux deux, cumulé 20 ans à la tête de notre pays ? », a déclaré Sabi Sira Korogoné.

L’objectif clairement affiché est « de réconcilier le peuple béninois avec le Bénin. C’est de ramener le peuple béninois au cœur de l’action politique », confie celui qui sera sans doute dans les tout prochains jours le numéro 1 de La Coalition Bénin débout. A travers ce parti, Korogoné et son équipe veulent assurer à nouveau aux citoyens que le Bénin regorge de jeunes compétents qui pourraient éventuellement relever les défis de leur temps. C’est un parti qui se dit contre la gouvernance actuelle. « Nous sommes contre la façon dont ils nous dirigent et nous avons aussi l’obligation si on veut vraiment (…) parce que au lieu de rester dans la critique vaine, il faut pouvoir faire une nouvelle offre politique à nos compatriotes pour qu’ils sachent qu’il y a la différence », lance le président Sabi Sira Korogoné.

Quant à la question de savoir les rapports qu’il entretient avec les membres du parti Mpl fondé en 2019, l’opposant semble affirmer que le parti lui a été arraché comme ce fut le cas avec l’ancien président Boni Yayi s’agissant de la Fcbe et l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Par conséquent, « nous nous débarquons de cette organisation. Ni de près ni de loin nous ne souhaitons plus que notre image soit associée à cette organisation. Nous sommes désormais dans une nouvelle dynamique avec les gens qui sont dans la même vision que nous et on pense qu’à l’horizon 2026 on offrira au peuple béninois la possibilité de choisir », clarifie Sabi Sira Korogoné.

‘’La coalition Bénin débout’’ ne fait pas de « combat personnel », mais rêve plutôt d’un Bénin épanoui. « Pour nous, on ne fait pas de combat personnel. On le fait parce que nous croyons en notre combat à notre lutte. Nous croyons qu’il est possible qu’on ait un Bénin où tout le monde s’épanouie, qu’on ait un Bénin où tout le monde s’en sort. Nous sommes libres et on va se battre pour que notre pays continue par vivre la main dans la main », fait savoir Sabi Sira Korogoné.