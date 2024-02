Bénin : Annick Balley s’est éteinte

Deuil dans le monde de la presse béninoise. Près d’un mois après le décès de l’éminent journaliste Jérôme Carlos, c’est Annick Balley qui vient de tirer sa révérence. La triste nouvelle a été annoncée dans la matinée de ce mercredi par le directeur général de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB), organe dans lequel la journaliste a exercé pendant plusieurs années.

« Le Directeur Général a le profond regret de vous annoncer le rappel à Dieu de Mme Annick BALLEY, précédemment Chargée de Mission. Sincères condoléances à tous. Union de prière pour le repos de son âme », rapporte Reporter Bénin Monde. Selon Peace Fm, Annick Balley est décédée en France des suite d’une maladie. Ancienne présentatrice vedette de la Télévision nationale, elle fut rédactrice en chef dans le même organe. Poste qu’elle a occupé jusqu’en 2010 avant de déposer le tablier en raison de sérieuses divergences avec son directeur. « J’en ai ras-le-bol de faire des choses dont je ne peux être fière », avait-elle confié toute heureuse à un média après sa démission. La présentatrice avait dénoncé les violations de liberté de presse sous le régime du président Boni Yayi. En 2016, soit six (06) ans après sa démission, elle a été rappelée et promue chef programmes de la télévision nationale en 2016. Son engagement et son savoir-faire ont séduit l’actuel directeur de l’Ortb qui l’a nommée chargée de mission. La journaliste s’en est allée ce matin laissant derrière elle une fille.

Pour rappel, Annick Balley fut de 2012 à 2015, directrice de Maïsha TV du groupe Africable télévision, une chaine panafricaine basée au Mali. La disparition de la journaliste fait déjà réagir internautes et journalistes. C’est le cas par exemple de Luc Lucius Yedenou qui écrit sur Facebook : « Ils étaient un certain nombre à donner un visage à l’Ortb, dès sa création. Annick Balley, Nicaise Miguel, Philippe N’seck… Annick, tu fus une vedette incontestable et incontestée de la presse nationale et surtout de la télévision nationale. Doux repos à ton âme ! », a-t-il lâché. « Annick Balley, quelle perte pour l’Ortb ! Pour nous qui l’avons côtoyée, elle a été un modèle, une béquille, une grande-sœur, une maman attentionnée. RIP Dada », témoigne le journaliste sportif de l’Ortb Ospisse Metoli sur sa page Facebook.