Bénin : la police ouvre une enquête sur la mort de l’ex-CA d’Adjohoun

L’ancien chef d’arrondissement d’Adjohoun Alfred Fagnon n’est plus. Il aurait été froidement assassiné par des individus non encore identifiés. Le drame s’est produit dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 février 2024. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, l’ex-CA central d’Adjohoun aurait été assommé devant son domicile à Adjohoun, une localité du département de l’Ouémé. Chose curieuse, les assaillants n’ont rien emporté après leur forfait, ont fait remarqué les parents de la victime.

Reçu sur Bip Radio, le maire de la commune d’Adjohoun a déclaré qu’une enquête est ouverte par les éléments de la Police républicaine à l’effet d’élucider les circonstances de cette agression meurtrière et de mettre la main sur les auteurs de ce crime odieux. « C’est une information qui m’a rendu triste. Je ne peux pas comprendre ce qu’un jeune homme comme ça a fait jusqu’à ce niveau et on va aller le charcuter dans sa maison », a laissé entendre François Zannougbo, l’édile d’Adjohoun. « Une enquête a été ouverte à la police. On verra la suite », a ajouté l’autorité communale.

Publicité

Selon lui, « c’est horrible ce qui s’est passé dans la commune d’Adjohoun ». En attendant l’aboutissement de l’enquête, le corps de l’ancien CA d’Adjohoun a été déposé à la morgue. Alfred Fagnon a été CA en 2016 en remplacement de son grand-frère décédé en cours de mandat. Enseignant de profession, il est mort à l’âge de 40 ans, laissant derrière lui plusieurs enfants enseignants