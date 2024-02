Bénin : « La redevabilité s’impose à la démocratie », selon le père Eric Aguénounon

Dans la soirée de ce jeudi 22 février, le père Eric Aguénounon, directeur de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (Iajp/C.o) a animé une conférence autour du thème : « Démocratie et Redevabilité ». Cette Keynote s’inscrivait en effet dans le cadre de la rencontre annuelle qu’organise à chaque début d’année la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (Kas) avec ses partenaires avant le déploiement de son programme annuel d’activités. Ladite rencontre a eu lieu au Novotel Hôtel de Cotonou.

L’honneur est ainsi revenu au père Eric Aguénounon d’entretenir l’assistance autour du thème : « Démocratie et Redevabilité ». Dans ce contexte où, la démocratie dans la sous-région ouest-africaine est mise à rude épreuve avec des coups d’État militaires et parfois institutionnels, le directeur de l’Iajp a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (Kas) pour son engagement aux côtés de la société civile ainsi que des acteurs politiques de la sous-région. Il s’est notamment attardé sur le programme Dialogue Politique en Afrique de l’Ouest que finance l’organisation allemande depuis plusieurs décennies. Il fait ainsi remarquer que : « Le programme Dialogue Politique en Afrique de l’Ouest est plus que primordial en ce contexte de remise en cause institutionnelle et populaire de la démocratie en Afrique de l’Ouest ».

Sur le thème : « Démocratie et Redevabilité », l’homme de Dieu a dans un premier temps fait l’état des lieux de la démocratie dans notre espace sous-régional. Ainsi, le philosophe politique note qu’en réalité, la démocratie africaine est en pleine construction. Elle ne pourrait, selon lui, faire objet d’une remise en cause. Pour lui, le lien entre la notion de « Redevabilité » et « Démocratie » est que dans un pouvoir démocratique, le système doit rendre des comptes au peuple souverain. « La redevabilité s’impose à la démocratie comme étant l’entretien et la maintenance nécessaires au bon fonctionnement économique et démocratique », a expliqué le père Eric Aguénounon dans son développement.

Il fait notamment remarquer que les dirigeants ont l’obligation dans le principe de démocratie de rendre des comptes au peuple dans chaque secteur d’activité. Notons que depuis la création de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (Iajp/C.o) en 1997, il a toujours bénéficié du soutien de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (Kas) pour l’organisation de ses activités. Présente depuis plus de 30 ans en Afrique de l’Ouest, la Kas contribue à l’édification et au renforcement des structures de l’État de droit et à la création d’une conscience démocratique.