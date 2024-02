Bénin : La réforme sur la retraite des agents de l’Etat évaluée

La réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l’Etat a été au cœur d’un atelier d’évaluation qui s’est tenu ce jeudi 15 février 2024. Les assises qui ont eu lieu à Cotonou ont mobilisé retraités et personnes ressources de plusieurs ministères. L’objectif poursuivi par le ministère du travail et de la fonction publique et celui de l’économie et des finances est de procéder à l’évaluation de ce dispositif mis en place en vue d’apporter les améliorations nécessaires.

A l’ouverture des travaux, Hermann Orou Takou, le directeur de cabinet du ministre de l’économie a salué l’initiative à sa juste valeur. Le représentant du ministre Wadagni a fait remarquer qu’une pension de retraite constitue un minimum vital pour les agents de l’Etat après qu’ils aient rendu de longs services à la nation. La réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l’Etat a permis entre autres de faciliter la tâche aux fonctionnaires en ce qui concerne la constitution de leurs dossiers, mettre fin aux tracasseries administratives et de leur garantir la jouissance d’une retraite sans interruption de revenu. « Grâce à cette action, nous pouvons affirmer aujourd’hui que la retraite peut être vécue autrement et a cessé d’être une hantise pour l’agent de l’Etat ainsi que le travailleur du secteur privé », s’est réjouie Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique.

Au cours de cette journée d’évaluation, l’autorité ministérielle a rappelé les trois principales actions menées par le gouvernement dont les impacts le confortent davantage dans l’adoption de la réforme mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l’Etat. Il s’agit d’abord des mesures d’accompagnement des Agents contractuels de droit public de l’Etat (ACDPE) intervenues en 2019. Ces mesures consistent en la prise en charge par le budget national, des versements des cotisations sociales des ACDPE qui ont été contraints à cesser leurs activités professionnelles avant l’âge de 60 ans, a précisé la ministre Adidjatou Mathys.

La deuxième action a consisté à adopter en 2020, les nouvelles modalités de liquidation automatique de la pension de retraite pour permettre aux agents de l’Etat de bénéficier, dès le premier mois qui suit leur admission à la retraite, de leur pension sans que la production d’un dossier leur soit exigée. L’adoption du décret n°2021-641 du 24 novembre 2021 portant règles de coordination des régimes de retraite de la CNSS et du FNRB est la troisième action menée par le gouvernement dans le cadre de cette réforme. Lesdites actions concernent et agents de l’Etat et employés du secteur privé.

Le ministre du travail et de la fonction publique a annoncé qu’une stratégie d’accompagnement des agents de l’Etat admis à la retraite est en gestation. L’évaluation de la réforme mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l’Etat semble convaincre les participants qui ont, à cette occasion, fait des recommandations pour l’amélioration de la situation professionnelle des agents admis à la retraite qu’ils soient du secteur public ou du secteur privé.