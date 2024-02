Bénin : La RN suggère au président Talon d’éviter la révision de la constitution

La polémique autour de la révision de la constitution préoccupe le parti La Renaissance Nationale (RN). A travers un communiqué de presse rendu public ce mardi 13 février 2024, le parti de Claudine Prudencio, bien que soutenant les actions du Chef de l’Etat, n’a pas hésité à marquer son désaccord concernant une quelconque révision de la constitution avant la fin du mandat du président Patrice Talon.

La RN suggère donc au président de la République d’éviter cette révision pour une fin de mandat noble et digne avec tous les honneurs dus à son rang. Le parti justifie sa position par « les événements malheureux liés aux élections en république du Bénin de 2019 à 2021 » et surtout « la sensibilité du peuple béninois face à la question de la révision de la constitution vers la fin d’un dernier mandant présidentiel quel qu’en soit le motif ».

En lieu et place de la révision de la constitution, le parti RN propose une relecture du Code électoral telle que ordonnée par la Cour constitutionnelle à travers la décision N°DCC N°24-001 en date du 04 janvier 2024 invitant l’Assemblée nationale à modifier le code électoral pour d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conformes à l’article 49 de la constitution, les dispositions de l’article 142, alinéa 6 de la loi N° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. « Après avoir expérimenté le Code électoral en tant que parti politique à travers sa participation aux élections communales de 2020 et aux législatives de 2023 en passant par son soutien au duo Talon-Talata pour la Présidentielle de 2021, le Parti reconnaît la présence d’imperfections et la nécessité d’adapter nos lois électorales aux réalités béninoises », lit-on dans le communiqué signé Me Cyrille Djikui, vice-président du parti.

Pour concilier les intérêts démocratiques et la mise en œuvre effective des réformes électorales, le parti Renaissance nationale propose deux options qui se veulent pragmatiques. « Les deux options emmèneront la représentation nationale à modifier les articles 40 et 135 du code électoral qui fixent le dernier délai de dépôt des dossiers de candidatures à l’élection Présidentielle à 50 jours avant le début de la campagne électorale », suggèrent Claudine Prudencio et le bureau exécutif national de RN. Pour ce parti qui se réclame de la mouvance présidentielle, la première option est « de porter ce délai à 55 jours avant le début de la campagne électorale pour la Présidentielle si le désir du peuple est de conférer le droit de parrainage aux députés de 2023 et aux maires de 2020 ».

La deuxième option est « de réduire ce délai à 39 jours avant le début de la campagne électorale avec la précision que les parrains sont les élus de l’année électorale 2026 si le désir du peuple est de conférer le droit de parrainage à ces derniers », propose le parti. Dans le premier cas, la date limite du dépôt des dossiers à la CENA se retrouverait fixée au 31 janvier 2026, veille du démarrage de l’installation des conseils communaux de 2026 et huit (08) jours avant l’investiture des députés de la 10ème législature. Dans le deuxième cas, la date limite du dépôt des dossiers à la CENA se retrouverait fixée au 16 janvier 2026, lendemain de l’installation de tous les conseils communaux et huit (08) jours après l’investiture des députés de la 10ème législature.

Dans le communiqué de presse, le parti a fait savoir que plusieurs autres dispositions du code électoral doivent être revues pour améliorer le dispositif électoral du Bénin et l’arrimer aux réalités, besoins et aspirations de la majorité des citoyens afin de garantir la paix, la vitalité démocratique et le développement. Il faut rappeler que le parti de l’ancienne ministre Claudine Prudencio se sent satisfait de la position claire et ferme exprimée par le Chef de l’Etat lors de sa sortie face à la presse le jeudi 8 février 2023. Au cours de cette conférence, le président Talon a rappelé à l’opinion publique qu’il n’est point demandeur ni initiateur de la révision de la constitution.

Toutefois, le Parti RN reste ouvert au dialogue et à la coopération avec toutes les forces politiques dans le but de parvenir à des solutions équilibrées et inclusives qui serviront au mieux l’intérêt supérieur de la nation. « Nous sommes convaincu(e)s que, grâce à un débat démocratique et constructif, nous pourrons trouver des solutions qui renforceront nos institutions et garantiront la prospérité de notre démocratie », conclut-il.