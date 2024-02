Bénin : le ministre Akotegnon lance l’exécution du Plan de Travail Annuel 2024

Le vendredi 09 février 2024, le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon a lancé officiellement l’exécution du Plan de Travail annuel 2024. Lors de la cérémonie, il a invité tous les acteurs impliqués dans la chaîne des résultats à la responsabilisation et à la redevabilité.

Cet événement a été caractérisé par des échanges entre les différents acteurs du ministère, notamment les préfets de département et les représentants de la chaîne des résultats. À cette occasion, le ministre a souligné l’importance du dialogue de gestion comme un outil essentiel pour promouvoir la gestion participative et inclusive, visant à améliorer les performances du secteur. Revenant sur les efforts entrepris depuis 2016 pour améliorer les conditions de vie des populations, Raphaël Akotegnon a rappelé le rôle crucial du ministère dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de décentralisation et de gouvernance locale. Il a mis en lumière les réformes engagées, notamment la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, dont les effets positifs sont perceptibles et méritent une évaluation approfondie.

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a également abordé les aspects budgétaires, mettant en avant les principaux documents élaborés en collaboration avec les ministères partenaires. Il a présenté les résultats de l’exécution du Plan de travail annuel 2023, soulignant des indicateurs positifs, notamment en ce qui concerne le taux d’exécution budgétaire et le programme d’investissement du ministère. En ce qui concerne l’année 2024, le ministre a dévoilé un budget de 51.397.484.761 FCFA, mettant en évidence un effort considérable en matière de ressources, notamment pour le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC). Des augmentations significatives ont été annoncées pour renforcer les ressources allouées à la réforme en cours et rendre opérationnel le guichet « Police municipale » du FADeC.



Le ministre a également évoqué les défis à relever en 2024, tout en rappelant la détermination du gouvernement à promouvoir le progrès et l’épanouissement des populations. Cette session de dialogue de gestion marque ainsi le début d’une nouvelle année d’efforts et d’engagement pour le ministère de la Décentralisation et de la gouvernance locale, dans le but de contribuer au développement inclusif et durable du Bénin. Raphaël Akotegnon n’a pas manqué de saluer l’engagement constant des préfets de département pour l’accomplissement de la mission du ministère la Décentralisation et de la gouvernance locale.