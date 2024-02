Bénin : Le professeur Paulin Hountondji a tiré sa révérence

Share on Telegram

Le professeur Paulin Hountondji n’est plus. Il s’est éteint ce matin à l’âge de 82 ans des suites d’une maladie. « Il a répondu à l’appel du père céleste ce vendredi 2 février 2024 », a confié le président de l’Association des journalistes et communicateurs de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin (Ajcpmb) au journal Bénin Intelligent. Selon Etienne Houessou, la mort du professeur Hountondji, chrétien protestant méthodiste, est survenue un jour très symbolique car l’universitaire devrait participer ce jour même à l’Assemblée générale des laïcs de l’Église. C’est une rencontre qui vise à dénouer la crise qui secoue actuellement, a rapporté le journal.

Depuis 1970, Paulin Hountondji enseigne la philosophie à l’Université d’Abomey-Calavi. Ce qui fait de lui l’une des figures universitaires les plus importantes au niveau national qu’international. Le professeur Paulin Hountondji n’est pas que philosophe. C’est aussi un homme politique puisqu’après la conférence des forces vives de la nation, le président Nicéphore Soglo lui fit appel dans son gouvernement où le ministère de l’Éducation lui a été confié (1990-1991) et puis celui de la culture et des communications (1991-1993). Nommé chargé de mission de président Soglo, Paulin Hountondji jette l’éponge en octobre 1994.

Né en 1942 à Abidjan (Côte d’Ivoire), le professeur Paulin Hountondji est un ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris, agrégé de philosophie, docteur ès lettres. En dehors de l’Uac, il a enseigné aux universités de Besançon, Kinshasa, Lubumbashi. Il est membre fondateur du Conseil Inter-Africain de Philosophie (CIAP) dont la revue scientifique Conséquences n’a eu qu’un seul numéro. Le défunt a publié plusieurs ouvrages dont « La philosophie africaine » et « Economie et société au Bénin ». L’agrégé de philosophie a été distingué comme Grand officier de l’ordre du Bénin et fait commandeur des Palmes Académiques. Le professeur Hountondji a reçu le prix de la Fondation Prince Claus des Pays-Bas.