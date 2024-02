Bénin : Les épouses de certains détenus supplient Talon

Par une correspondance adressée ce jeudi 22 février au président béninois Patrice Talon, les épouses des personnes mises aux arrêts lors des manifestations politiques de 2021 ont demandé la libération de ces dernières. La correspondance dont l’objet est « Demande de relaxe de nos époux selon l’engagement de Patrice Talon » a été signé par le Collectif de détenus de 2021.

Ces compagnes de détenus ont rappelé que leurs époux étaient en détention depuis trois ans environs. Ce fut l’occasion pour les responsables de cette correspondance de décrire tout ce qu’elles vivent à cause de l’absence de leurs époux. « Abandonnées à notre sort sans aucun soutien, nous avons à nos charges des enfants à éduquer, à soigner, à entretenir, à scolariser, à nourrir, mais avec quoi alors que déjà à deux, ce n’était pas aisé », ont-elles indiqué dans leur déclaration. L’occasion a également été saisie pour rappeler les personnes incarcérées depuis ce temps n’ont jamais été présentées à un juge afin d’être jugés pour les crimes dont elles sont poursuivies.

Elles ont rappelé les dernières déclarations qui ont été faites par l’actuel patron de la Marina lors de la rencontre qu’il a eue avec les leaders de la formation politique d’opposition Les Démocrates. « Les propos récents du Président de la République Patrice Talon quand il disait qu’il fallait libérer les jeunes qui n’ont pas à répondre de l’acte des responsables identifiés nous sont apparus comme un vent de soulagement de nos maux », martèle le document. Elles implorent ainsi la clémence du président Patrice Talon afin que les personnes mises en cause lors de ces événements soient libérées à la veille du carême musulman.

Rappelons que selon les informations qui avaient été rapportées sur ces personnes, elles sont poursuivies pour « appartenance à une organisation terroriste » et sont une centaine environ. Lors de la rencontre qui a eu lieu lundi 27 novembre 2023 entre le président Patrice et les responsables du parti d’opposition « Les Démocrates », le sort de ces jeunes avait été évoqué. L’actuel patron de la Marina avait demandé de mettre tout en œuvre pour leur libération. Il avait tout de même par cette occasion refusée la demande de libération des détenus Reckya Madougou et Joël Aïvo.