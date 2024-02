Bénin : Les personnes handicapées invitées à se faire recenser lors du Rgph5

En prélude à la cartographie générale du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) qui sera dirigé par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie, les responsables de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées du Bénin (Faphb) ont effectué une sortie médiatique ce mercredi 28 février. L’objectif est de demander aux personnes handicapées ainsi qu’à leurs parents de ne pas rester en marge de cette activité. On retiendra de cette rencontre avec les hommes des médias, qu’il est nécessaire pour les personnes handicapées de se faire recenser.

Dans sa déclaration, le président de la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin, Nassirou Domingo est parti d’une remarque. Selon lui, les résultats du dernier recensement général de la population ont donné une fausse estimation des personnes handicapées au Bénin. « L’effectif des personnes handicapées au niveau national est estimé à 102 997. Ce nombre est sous-estimé au regard de l’effectif des personnes handicapées membres des Associations départementales des Personnes handicapées et est en contradiction aux données Rgph-3 », a-t-il noté dans sa déclaration.

Il insiste sur le fait que les personnes handicapées sont des personnes à part entière de la société béninoise et constituent également une diversité de l’humanité et font donc partie intégrante de la population.. Aussi, ont-elles, selon lui, le devoir de se faire enregistrer lors de ce recensement. Le président de la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin, Nassirou Domingo n’a pas manqué de faire remarquer que la structure qu’il dirige est en collaboration avec les responsables de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

Ce fut également l’occasion pour lui de remercier toutes les institutions qui soutiennent la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin. Il cite notamment ainsi, le Service des Sœurs pour la Promotion Humaine représenté à cette conférence de presse par la révérende sœur Florence Agbani. Il fait également référence à Handicap International et les membres du Consortium des Osc sans oublier le gouvernement béninois qui selon lui, a rendu le cadre juridique favorable aux personnes handicapées à travers la ratification en novembre 2011 de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH).