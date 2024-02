Patrice Talon peine à convaincre les Béninois de sa bonne foi

Il l’a dit à maintes reprises et avec les airs les plus sérieux possibles qu’il n’a pas l’intentions de briguer un 3ème mandat. Mais les Béninois ne croient pas ou plus en leur chef d’Etat, Patrice Talon. C’est ce qui explique qu’il soit obligé une fois encore, de rencontrer la presse pour donner d’amples précisions. Mais là encore, le président de la République peine à convaincre ses compatriotes de sa bonne foi et de ses bonne intentions. «…Je ne veux pas qu’on touche à une seule virgule de la constitution. Je l’ai dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision ». C’est l’une des déclarations fortes du président béninois ce jeudi 8 février lors d’une conférence de presse. Une fois encore, Patrice Talon s’est donné l’obligation de clarifier sa position sur la question de la révision de la constitution qui alimente les débats ces dernières semaines au Bénin.

A deux ans de la fin de son mandat, Patrice Talon déclare qu’il n’a pas besoin de quelqu’un pour assurer ses arrières. En conférence de presse ce jeudi, le président béninois s’est montré rassurant sur son départ en 2026. Contrairement à ce qui se dit dans l’opinion, Patrice Talon dit qu’il n’est pas demandeur d’une quelconque révision de la loi fondamentale du Bénin. En effet, beaucoup estiment que pour avoir conduit un régime de réformes, qui a pris des initiatives critiquées et contestées, le président Patrice Talon chercherait à « placer » un dauphin afin d’assurer son après-pouvoir. Ou alors que l’initiative de la révision de la constitution a pour objectif de le maintenir au pouvoir. Mais le concerné n’est pas dans cette logique selon ses propos.

Le président de la République a tenu à souligner cette position compte tenu de la levée de bouclier de l’opposition suite à l’introduction à l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi portant révision de la constitution. Cette proposition serait initiée par le député Assan Séibou du parti Bloc Républicain. Mais dans l’opinion, il est distillée que le projet viendrait du chef de l’Exécutif qui l’a fait porter par l’un de ses députés. Grâce à sa conférence de presse de ce jeudi, le chef de l’État revient sur la question et réaffirme qu’il n’est demandeur de rien

En tout cas, selon ses dires, Patrice Talon n’a « besoin de personne pour assurer ses arrières ». Et certains analystes de se demander si c’est bien le cas pourquoi ne fait il pas suspendre alors le processus de révision enclenché et porté par le député du Bloc républicain et membre de la majorité présidentielle Assan Séibou ? Est-ce si difficile pour lui de dire « stop » à sa troupe, lui qui pendant près de huit ans a su imposer la discipline au sein de ses partisans ? Il y a peu, Patrice Talon déclarait qu’il ne sera pas « inactif » dans le cadre de la prochaine élection présidentielle qui va consacrer son remplacement à la tête du Bénin.

« Je serai actif parce que je suis un citoyen béninois. Je veux que mon pays progresse; je veux que mon pays avance. Je ne vais pas dire, après moi le chaos. Donc, je serai actif pour que la suite soit dans l’idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble », avait-il déclaré. Mieux, l’initiative de la révision de la constitution a été prise par le parti Bloc Républicain dirigé par le ministre d’Etat Bio Tchané. Plus encore, après sa rencontre avec les femmes parlementaires il est revenu selon les députées du parti Les Démocrates que le chef de l’Etat avait lui-même abordé la question de la révision de la constitution.

Il faut signaler que la question de succession de Patrice Talon suscite déjà des débats houleux au sein de la mouvance. Mais le président lui-même estime que le moment n’est pas encore venu pour faire ce genre de débat. Même si de loin, on observe une certaine sérénité au niveau des partis de la mouvance, entre eux, les échanges sur la question ne sont pas paisibles. Les ambitions des uns et des autres pourraient conduire à une division interne. D’ailleurs, des signaux sont assez visibles déjà.