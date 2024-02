Bénin : un nouveau membre du conseil électoral nommé

Le président Patrice Talon vient de nommer un nouveau membre du conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (Cena) en remplacement de Nicolas Luc Aurélien Assogba qui siège désormais à la Cour constitutionnelle. Il s’agit d’Ibrahim Izou-Deen. C’est par décret n°2023-580 du 06 novembre 2023 après sa désignation par ses pairs magistrats en assemblée générale conformément à l’article 20 de la loi n°2019-43 portant code électoral en République du Bénin.

La nomination de ce nouveau membre du CE vient combler le vide qu’il y avait au sein de cette institution en charge de l’organisation des élections au Bénin. « L’intéressé poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Le mandat court à compter de la date sa prestation de serment », indique le décret. Avant son entrée en fonction, le nouveau membre du conseil électoral va prêter serment devant le Chef de l’Etat et le bureau de l’Assemblée nationale, conformément à l’article 24 du code électoral.

La nomination d’Ibrahim Izou-Deen intervient à moins de deux ans des élections générales de 2026. Ibrahim Izou-Deen et les autres membres du conseil électoral de la Cena auront pour principale tâche l’organisation sans aucune fausse note majeure des prochaines joutes électorales qui s’annoncent palpitantes. Pour information, le conseil électoral est composé de cinq (05) membres et sont désignés comme suit : un par la majorité parlementaire, un par le président de la République, un par la minorité parlementaire, un par les magistrats après une Assemblée générale et un par le chef de file de l’opposition.

Il convient de souligner que la loi n°2019-43 portant code électoral en République du Bénin pourrait subir de modification dans les tout prochains jours, suite à l’injonction faite à l’Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle en vue de régler la question de parrainage dans le cadre des élections générales de 2026.