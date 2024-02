Biden qualifie Poutine de « fils de pute », réaction immédiate

Les tensions entre Joe Biden et Vladimir Poutine ne sont pas nouvelles et ont évolué au fil des années, marquées par une série de déclarations et d’accusations mutuelles. Pour rappel, Biden avait déjà qualifié Poutine de termes tels que « tueur » et « criminel de guerre », des déclarations qui avaient suscité de vives réactions de la part du Kremlin. Ces échanges verbaux s’inscrivent dans un contexte de relations déjà tendues, exacerbées par des enjeux géopolitiques majeurs comme l’offensive russe en Ukraine en 2022 et les différends sur la scène internationale.

Ces incidents reflètent non seulement les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie mais aussi la manière directe et sans détour de Biden de s’adresser aux figures controversées sur la scène mondiale, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité aux relations internationales.

Publicité

Nouvelle escalade verbale

Au cœur des tensions internationales, Joe Biden, le président américain, a franchi un nouveau seuil dans sa rhétorique contre Vladimir Poutine, le président russe, en le qualifiant de « fils de pute cinglé » lors d’un discours à San Francisco. Ces propos ont été tenus devant un cercle restreint de donateurs du Parti démocrate et d’un groupe de journalistes. Le choix des mots par Biden, qui a utilisé l’acronyme « SOB » pour « son of a bitch », une expression vulgarisée pouvant être traduite par « salopard » ou « fils de pute », marque une escalade notable dans le langage diplomatique habituellement plus mesuré.

Le Kremlin n’a pas tardé à réagir à ces déclarations, les qualifiant de « honteuses » pour les États-Unis. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a souligné l’indignité de tels propos venant du président d’une nation de premier plan, tout en insistant sur le fait que de telles remarques ne sauraient affecter le président Poutine. Ces incidents révèlent la tension croissante entre les deux dirigeants, exacerbée par la situation géopolitique actuelle et les enjeux sécuritaires mondiaux.

La réaction du Kremlin à ces propos montre une fois de plus la profondeur des divergences entre les États-Unis et la Russie. Peskov a notamment critiqué le style de communication de Biden, le comparant à celui d’un « cow-boy hollywoodien », et a remis en question la possibilité pour Biden de maintenir une telle posture.

Publicité

Cet incident intervient également dans un contexte où Biden a critiqué l’ancien président Donald Trump pour sa gestion des affaires internationales, notamment en lien avec la Russie. Biden promet des sanctions « majeures » contre la Russie, soulignant la gravité avec laquelle il aborde les tensions actuelles. Cette situation met en lumière les défis diplomatiques et les stratégies divergentes des administrations américaines successives face à la Russie et à ses dirigeants.