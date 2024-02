Blanchiment: un pays arabe sort d’une liste grise (2 pays africains entrent)

Les récentes décisions du Groupe d’action financière (Gafi) ont mis en lumière des évolutions significatives dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Si les Émirats arabes unis ont réussi à sortir de la liste grise, le Kenya et la Namibie ont, quant à eux, été placés sous une surveillance renforcée, en raison de déficiences dans leurs politiques de lutte anti-blanchiment.

Cette décision du Gafi marque un tournant dans la manière dont les pays sont évalués et surveillés en matière de blanchiment d’argent. Les Émirats arabes unis, autrefois considérés comme un paradis fiscal et un foyer pour le blanchiment d’argent, ont entrepris des actions significatives pour améliorer leurs systèmes de sécurité financière. Le retrait des Émirats de la liste grise démontre leur engagement envers la transparence financière et leur volonté de se conformer aux normes internationales.

Cependant, le Kenya et la Namibie se retrouvent maintenant sous les projecteurs, avec leur placement sur la liste grise. Ces deux pays africains sont confrontés à des déficiences dans leurs politiques de lutte anti-blanchiment, ce qui a conduit le Gafi à prendre des mesures de surveillance renforcée. Cette décision souligne l’importance pour tous les pays de mettre en place des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le Kenya et la Namibie ont désormais l’obligation de mettre en œuvre des plans d’action pour remédier à ces lacunes identifiées par le Gafi. Ces plans d’action devront être robustes et efficaces pour permettre à ces pays de renforcer leurs systèmes de sécurité financière et de se conformer aux normes internationales.

Il convient également de noter que les Émirats arabes unis, en plus de leurs efforts pour sortir de la liste grise, ont pris des mesures supplémentaires pour lutter contre le blanchiment d’argent. La création d’entités judiciaires dédiées à cette fin et le retrait de la licence d’une banque russe opérant à Abou Dhabi sont des exemples concrets de leur engagement envers la lutte contre le blanchiment d’argent.